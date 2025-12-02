Dariusz Joński podkreśla, że europosłowie pracują nad zestawem formalnych wniosków kierowanych do Komisji Europejskiej. Chcą, by instytucja ta zbadała, czy działania rządu Viktora Orbána w sprawie Romanowskiego są zgodne z prawem unijnym, w tym z zasadami obowiązującymi przy Europejskim Nakazie Aresztowania oraz regulacjami dotyczącymi współpracy sądowej w UE.

Wniosek obejmuje również żądanie skierowane do władz w Budapeszcie, aby te niezwłocznie przekazały byłego wiceministra Polsce – zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania decyzji sądowych, która stanowi fundament współpracy prawnokarnej w Unii. Europosłowie chcą także, by Komisja oceniła, czy odmowa wydania polityka PiS nie narusza reguł funkcjonowania ENA, mającego zapewniać skuteczne ściganie przestępstw transgranicznych. Wreszcie, zamierzają domagać się formalnego zobowiązania władz węgierskich do przekazania Romanowskiego polskim organom ścigania.

Europa kontra Orbán. Parlament Europejski żąda wydania Romanowskiego Polsce

Zdaniem Jońskiego sprawa ma charakter systemowy i wykracza daleko poza jeden przypadek. Jak wskazuje, niewykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania uderza w podstawową zasadę współpracy państw UE, czyli wzajemne zaufanie. Z tego powodu zabiega o przeprowadzenie pilnej debaty w Parlamencie Europejskim. Podkreśla, że przyznanie azylu osobie, wobec której prowadzone jest śledztwo dotyczące wielomilionowych nadużyć finansowych, może destabilizować cały unijny porządek prawny.

Marcin Romanowski – zgodnie z ustaleniami prokuratury – jest podejrzany o udział w grupie przestępczej, która miała przywłaszczyć ponad 107 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Mimo to władze węgierskie odmówiły jego wydania, tłumacząc decyzję udzieleniem ochrony azylowej.

Cała sprawa została uruchomiona formalnie dzięki petycji złożonej przez obywatela Polski.