O decyzji koalicji rządowej Włodzimierz Czarzasty poinformował w czasie konferencji prasowej zwołanej przed posiedzeniem Sejmu. Chodzi o tzw. ustawę łańcuchową, której założeniem jest m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach.

Podczas głosowania nad projektem, opowiedziało się za nim 280 posłów, w tym wielu członków Prawa i Sprawiedliwości. By odrzucić prezydenckie weto, konieczne jest uzyskanie 276 głosów. Sytuacji takiej nie było w polskiej polityce od 16 lat.