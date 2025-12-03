Prezydenckie weto w sprawie ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchach będzie głosowane. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował że, jest decyzja koalicji w tej sprawie.
O decyzji koalicji rządowej Włodzimierz Czarzasty poinformował w czasie konferencji prasowej zwołanej przed posiedzeniem Sejmu. Chodzi o tzw. ustawę łańcuchową, której założeniem jest m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach.
Podczas głosowania nad projektem, opowiedziało się za nim 280 posłów, w tym wielu członków Prawa i Sprawiedliwości. By odrzucić prezydenckie weto, konieczne jest uzyskanie 276 głosów. Sytuacji takiej nie było w polskiej polityce od 16 lat.
