W 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy - nie zrobimy zakupów
Przypominamy, że w 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy, dlatego Polacy mają mniej dni roboczych na załatwienie świątecznych spraw. Żeby ułatwić przygotowania, ustawodawca przewidział trzy kolejne niedziele handlowe, które rozłożą ruch i pozwolą uniknąć świątecznego chaosu.
Najbliższy weekend będzie dla wielu kluczowym momentem, by rozpocząć świąteczne zakupy bez pośpiechu. Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy?
Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy? Czy to pierwsza niedziela handlowa w grudniu?
Tak, 7 grudnia 2025 wypada pierwsza niedziela handlowa w grudniu.
Nadchodząca niedziela, 7 grudnia, otwiera serię aż trzech grudniowych niedziel handlowych, podczas których galerie handlowe i duże sklepy będą otwarte. To idealna okazja, by spokojnie kupić prezenty, świąteczne dekoracje, a nawet zaplanować menu na Boże Narodzenie.
Kiedy wypadają kolejne niedziele handlowe w grudniu?
Kolejne handlowe niedziele to:
- 14 grudnia 2025
- 21 grudnia 2025
Dzięki temu grudniowemu układowi Polacy zyskują trzy pełne weekendy na przygotowania do świąt, co ma ogromne znaczenie w roku, w którym 24 grudnia wypada jako dzień wolny.
Dlaczego grudzień ma aż trzy niedziele handlowe?
To odpowiedź ustawodawcy na zwiększone potrzeby klientów. Grudzień zawsze był najbardziej obciążającym miesiącem dla handlu, ale w 2025 roku sytuacja jest wyjątkowa. Wolna Wigilia ogranicza liczbę dostępnych dni na zakup żywności, prezentów i artykułów świątecznych. Trzy kolejne niedziele handlowe mają pomóc rozładować ruch, ograniczyć tłumy i dają możliwość zrobienia zakupów w wygodnym terminie.
Czy 24 grudnia 2025 zrobimy zakupy?
Nie. Wigilia 2025 jest dniem wolnym od pracy. Duże sklepy będą zamknięte, a otwarte pozostaną jedynie stacje benzynowe, niektóre małe sklepy prowadzone przez właściciela i punkty gastronomiczne. Więcej w dalszej części artykułu.
Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową i Wigilię 2025?
Jeśli trafisz na niedzielę bez handlu, albo będziesz musiał uzupełnić zakupy przed samą Wigilią 24.12, wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się:
- Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe Żabka, Carrefour Express, Lewiatan jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście.
- Stacje benzynowe, które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby.
- Sklepy na dworcach i lotniskach, które funkcjonują normalnie.
- Apteki całodobowe.
- Restauracje, kawiarnie i cukiernie, także w galeriach.
- Sklepy w hotelach, które nie podlegają zakazowi.
Pełna lista niedziel handlowych 2025 roku
Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2025:
- 26 stycznia
- 13 kwietnia
- 27 kwietnia
- 29 czerwca
- 31 sierpnia
- 7 grudnia
- 14 grudnia
- 21 grudnia
To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2025 roku.
Czy wszystkie galerie będą otwarte w niedzielę handlową 7, 14 i 21 grudnia?
Tak. W niedziele handlowe bez wyjątku funkcjonują galerie, duże sklepy, markety i większość punktów usługowych.
Do której godziny czynne są sklepy w niedziele handlowe w grudniu?
Zwykle do 20, 21 lub 22, w zależności od galerii. Warto sprawdzić godziny konkretnego centrum handlowego, bo niektóre wydłużają czas pracy w grudniu.
Co warto zrobić już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia?
- kupić prezenty, zanim ruszy największa fala zakupów
- skorzystać z promocji, które pojawiają się zwykle na pierwszą grudniową niedzielę handlową
- zakupić dekoracje i elementy świąteczne
- zaplanować świąteczne menu i zrobić pierwszą turę zakupów spożywczych
- uniknąć tłumu, który spodziewany jest w kolejnych tygodniach
