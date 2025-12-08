Sprawa poszukiwań "złotego pociągu" nabrała rumieńców w ostatnich miesiącach za sprawą grupy poszukiwawczej "Złoty Pociąg 2025". Działa ona od wiosny i co jakiś czas publikuje informacje na temat postępów w poszukiwaniach. Na początku grudnia lider zespołu zdradził swoją tożsamość.

Szef grupy "Złoty Pociąg 2025" ujawnia tożsamość

"Nazywam się Michał Motak i jestem osobą, która 25 kwietnia 2025 roku dokonała zgłoszenia do organów państwa tzw. złotego pociągu, a konkretnie zamaskowanego tunelu kolejowego oraz trzech wagonów kolejowych umieszczonych w tunelu" - powiedział mężczyzna w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Reklama

"Tylko jedno pozwolenie"

Michał Motak dodał, że on i jego zespół czekają na jedno pozwolenie od konserwatora zabytków. Ma nadzieję, że pozwolenie to dostaną w jeszcze w grudniu i że przed świętami uda się przeprowadzić badania. "Jestem na dobrej drodze, aby te wszystkie przeszkody pokonać. Czekamy jeszcze na jedno pozwolenie od konserwatora zabytków. Mam nadzieję, że niebawem to pozwolenie przyjdzie i może jeszcze przed świętami, w grudniu, udałoby się przeprowadzić badania georadarowe. Tunel jest wyznaczony z dokładnością co do centymetra" - podsumował.

Trwa ładowanie wpisu

"Złoty pociąg" - legenda czy prawda?

Do dziś nie potwierdzono istnienia „złotego pociągu”. Początki legendy sięgają przełomu 1944 i 1945 roku, kiedy III Rzesza zaczęła chylić się ku upadkowi. W obawie przed postępującą Armią Czerwoną naziści masowo przewozili zrabowane w Europie dobra w kierunku Sudetów. Pociąg z kosztownym ładunkiem miał wyruszyć z Wrocławia i zaginąć gdzieś na trasie w okolicach Wałbrzycha. Według różnych wersji miał on przewozić złoto, kosztowności z banków Rzeszy i depozyty skradzione ludności żydowskiej. Skład miał rzekomo wjechać do jednego z podziemnych tuneli w Górach Sowich, które następnie zostały zasypane lub zaminowane. Kluczowym elementem legendy jest tajemniczy kompleks Riese, czyli sieć podziemnych korytarzy budowanych przez Niemców w Górach Sowich.