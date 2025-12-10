Rafał Kołsut przez kilka lat występował w programie katolickim "Ziarno". Gdy pożegnał się z telewizją organizował m.in. Krakowski Festiwal Komiksu. W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o tym, że nie żyje.

Rafał Kołsut nie żyje. Tak pożegnał go współpracownik

Potwierdził to wpisem w swoich mediach społecznościowych jego współpracownik, Rafał Szłapa. Zmarł Rafał Kołsut, wieloletni organizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, wykładowca akademicki, scenarzysta komiksowy, aktor dubbingowy (m.in. Justin z "Czarodziejów z Waverly Place"), a także po prostu fan komiksów, w tym historyjek z disnejowskimi postaciami. Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się źle, potrzebujecie wsparcia - mówcie o tym. Nie jesteście sami - napisał Szłapa.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Rafała Kołsuta?

Rafał Kołsut miał 35 lat. Teraz podano informacje na temat jego pogrzebu. Ceremonia odbędzie się w sobotę, 13 grudnia, na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45. Uroczystości zaczną się o godz. 13.00. Rodzina nie podała przyczyny śmierci Kołsuta do publicznej wiadomości.

Dyzio z "Ziarna". Kim był Rafał Kołsut?

Kołsut do redakcji programu "Ziarno" dołączył, gdy miał 7 lat. Odszedł z programu w 2008 roku, tuż przed egzaminem maturalnym. Stwierdził wtedy, że nie chce być kojarzony z formatem o wyraźnie moralizatorskim charakterze. W "Podcastex" Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego opowiedział o tym, jak odbierał to, co działo się za kulisami programu.

Przyznał też, że praca przy programie "Ziarno" sprawiła, że zmienił swoje podejście do Kościoła. Rafał Kołsut przyznał również, że audiencja u Jana Pawła II była dla niego ogromnym rozczarowaniem. Kołsut w dorosłym życiu zajmował się dubbingiem i recenzowaniem komiksów. Uzyskał tytuł doktora z zakresu literaturoznawstwie i historii komiksu. Aktywnie działał w środowisku komiksowym.