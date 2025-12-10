Analitycy M&S Travel Money wybrali europejskie kierunki najlepsze na krótki, poświąteczny wyjazd. W przygotowanym przez nich rankingu pierwsze miejsce zajął Kraków. "To idealne miejsce na relaks w bardzo przystępnych cenach" - czytamy.

Brytyjczycy cenią Kraków za "kulturę pubową"

Według M&S Travel Money trzydniowy pobyt w Krakowi kosztuje jedynie 349 funtów, czyli ok. 1700 zł. Natomiast średni wydatek na jedzenie w Krakowie to w przeliczeniu 122 zł. Brytyjscy dziennikarze doceniają nie tylko na tanie noclegi i koszty wyżywienia, ale również kulturę pubową oraz niskie ceny piwa, za które w sklepie trzeba zapłacić mniej niż 1 funta. "Kultura pubowa Krakowa rozciąga się od wiekowych piwnic na Starym Mieście, przez oświetlone świecami bary boho na Kazimierzu, po nowoczesne bary serwujące świeże polskie piwo rzemieślnicze" - czytamy.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Bukareszt. Zdaniem "Daily Express", rumuńską stolicę warto odwiedzić w grudniu, gdy działa jarmark bożonarodzeniowy pod Pałacem Parlamentu oraz lodowisko w parku.

"Kraków jest dokładnie tym, czym powinna być Wielka Brytania"

Kraków już od dawna doceniany jest przez mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy chętnie organizują tu m.in. wieczory kawalerskie. "Kraków jest dokładnie tym, czym powinna być Wielka Brytania. Gdy spaceruję tu po zmroku, nigdy nie czuję zagrożenia. Wczoraj szedłem wieczorem brzegiem Wisły - na zewnątrz było pełno dorosłych i dzieci. Jest tu bardzo bezpiecznie i czysto. Nigdy nie martwię się o siebie, będąc poza domem" - mówił Harry, cytowany przez radiozet.pl.

Kraków zdobył także niedawno tytuł najczystszego miasta na świecie w rankingu portalu radicalstorage.com. "Nieskazitelna reputacja Krakowa prawdopodobnie wynika z czegoś więcej niż tylko dobrego sprzątania ulic. W ciągu ostatniej dekady Polska zainwestowała znaczne środki w systemy gospodarki odpadami" - czytamy w uzasadnieniu.

Za co turyści cenią Kraków?

W 2024 roku Kraków odwiedziło 14,72 mln osób. 6,5 mln to krajowi, a 1,5 mln – turyści zagraniczni. Wszyscy odwiedzający Kraków wydali około 9,05 mld zł. Odwiedzający miasto chwalili możliwość płatności kartą w wielu miejscach, atmosferę miasta, atrakcje turystyczne oraz łatwy dojazd i gościnność. Najniższe oceny Kraków otrzymał za stan toalet i dostęp do nich oraz parkingi. Co ciekawe [pomimo trwającego konfliktu wojennego w Ukrainie, ocena za bezpieczeństwo wyniosła aż 4,53 (maksymalna to 5).