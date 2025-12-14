Pilny komunikat GIS. Chodzi o mleko dla niemowląt

Główny inspektor sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Nestlé Polska SA dobrowolnym i prewencyjnym wycofaniu dwóch partii produktu NAN Optipro Plus 1 w Polsce w związku z wykryciem obecności mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie.

Jakie mleko wycofano?

Chodzi o produkt NAN Optipro Plus 1, 800 g o numerze partii: 52860346AA z datą minimalnej trwałości 10.2027 oraz produkt NAN Optipro Plus 1, 400 g o numerze partii: 52870346AD z datą minimalnej trwałości 10.2027. Pochodzą one z Niderlandów, a ich dystrybutorem są Nestlé Polska SA, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem” – zaleca GIS.

Jak przekazał, dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji podjął dobrowolne i prewencyjne wycofanie wskazanych partii produktu. Informacje na temat produktów umieszczono również na stronie internetowej Nestlé.