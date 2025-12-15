Marek Jakubiak to poseł, który słynie z ostrych wypowiedzi i często nie gryzie się w język. Zanim wszedł do polityki, był przedsiębiorcą w branży piwowarskiej. Jego majątek to m.in. stare, zabytkowe auta czy obrazy znanych malarzy.

Marek Jakubiak wziął ślub. Pokazał zdjęcia

Okazuje się, że poseł po latach postanowił podjąć bardzo ważną, życiową decyzję. Zmienił swój stan cywilny. Kobietą, której ślubował, jest jego wieloletnia partnerka Irmina Ochenkowska. Uroczystość odbyła się w miniony weekend w Mikołajkach. Zarówno ślub, jak i wesele miały miejsce w znajdującym się w tym mieście hotelu Gołębiewski. Jak poinformował sam pan młody, był to pierwszy ślub zorganizowany w tym miejscu.

Reklama

Marek Jakubiak o swoim ślubie poinformował w mediach społecznościowych. Zamieścił zdjęcie, na którym wraz z ukochaną stoi przed urzędnikiem. Do fotografii dodał wpis.

Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super - napisał.

Marek Jakubiak zmienił stan cywilny. Kim jest żona posła?

Żoną Marka Jakubiaka została Irmina Ochenkowska. Podobnie, jak jej świeżo upieczony mąż, zajmuje się biznesem. Jest menadżerką i działaczką społeczną. Z mężem również związana jest zawodowo. Pani Irmina interesuje się nowymi technologiami w medycynie i informatyce. Jej pasją jest także projektowaniem mody, malarstwo oraz ogrodnictwo i strzelectwo.

Irmina Ochenkowska a teraz już Irmina Jakubiak jest absolwentką podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Czy to pierwszy ślub Marka Jakubiaka?

To już druga żona Marka Jakubiaka. Z pierwsza od lat jest rozwiedziony. Owocami tego związku jest syn Maciej oraz córka Aneta. Z Irminą również ma syna.