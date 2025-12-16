Honorowi dawcy krwi mogą otrzymać upominek od Lasów Państwowych. Jak poinformowano na oficjalnej stronie instytucji, osoby oddające krew zostaną uhonorowane świątecznym drzewkiem jako wyraz wdzięczności za ich bezinteresowną pomoc. To już czwarta edycja inicjatywy, której celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Każdy, kto 17 grudnia 2025 roku zdecyduje się oddać krew w jednym z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, otrzyma od leśników żywe drzewko świąteczne.

Oddaj krew i odbierz choinkę od Lasów Państwowych

Akcja „Choinka dla życia”, organizowana już po raz piąty, to wspólne przedsięwzięcie Lasów Państwowych oraz Narodowego Centrum Krwi. W tegorocznej edycji do inicjatywy dołączył także nowy partner – Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew będzie można oddać 17 grudnia w blisko stu punktach w całym kraju, m.in. w regionalnych centrach krwiodawstwa, ich oddziałach terenowych oraz stacjach WCKiK. W ramach podziękowania leśnicy przekażą każdemu dawcy świąteczne drzewko.

Reklama

– Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie doceniamy bliskość rodziny i niezmienność domowych zwyczajów. Akcja „Choinka dla życia” powoli staje się dla nas taką tradycją. Łączy ona to, co w Lasach Państwowych najcenniejsze: troskę o ludzi i troskę o naturę. Krwiodawcy ofiarowują coś bezcennego – własną krew, dar ratujący ludzkie życie. My, leśnicy, w zamian przekazujemy świąteczne choinki, będące cząstką przyrody, którą opiekujemy się od pokoleń – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Reklama

Podczas zeszłorocznej akcji udało się pobrać 7357 donacji krwi i jej składników od 6576 krwiodawców. – Grudniowa akcja promująca honorowe krwiodawstwo kolejny raz zagości w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce. Krwiodawcy w podziękowaniu za wyjątkowy dar krwi otrzymają żywe drzewko, symbol życia, odrodzenia i siły dobroci – powiedział Sebastian Twaróg, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

– Krew jest wyjątkowym darem, którego nie można sztucznie wyprodukować. Jest potrzebna każdego dnia, nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia, ale też w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom. Krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić żadną inną substancją – dlatego tak ważne jest, by zdrowe, pełnoletnie osoby dołączały do grona honorowych dawców krwi i niosły bezinteresowną pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami – dodaje płk Tomasz Stefański, dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc oddać krew i jej składniki?

Aby móc oddać krew lub jej składniki, należy spełnić kilka podstawowych warunków zdrowotnych i formalnych. Dawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kilogramów i jest w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Istotne jest również, aby w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie przechodzić zabiegów mogących zwiększać ryzyko zakażeń, takich jak operacje chirurgiczne, badania endoskopowe (np. gastroskopia czy laparoskopia), akupunktura, wykonanie tatuażu lub przekłucia ciała, a także leczenie krwią lub jej składnikami.

W dniu pobrania krwi

W dniu oddania krwi bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie organizmu. Dawca powinien być wyspany, wypoczęty i czuć się dobrze – bez objawów przeziębienia czy infekcji. Przed wizytą w punkcie krwiodawstwa należy zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek oraz wypić około 2 litrów płynów w ciągu poprzednich 24 godzin, najlepiej wody lub soków. Należy także unikać alkoholu oraz ograniczyć palenie papierosów, zarówno w dniu pobrania krwi, jak i dzień wcześniej. Istotne jest również, aby nie przyjmować leków (z wyjątkiem antykoncepcji) oraz mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, najczęściej dowód osobisty, który umożliwi potwierdzenie danych dawcy.

Ile trwa oddawanie krwi?

Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi pełnej, a sam zabieg trwa zwykle około 10 minut. Cała wizyta w punkcie krwiodawstwa jest jednak dłuższa, ponieważ obejmuje wcześniejszą rejestrację, wypełnienie kwestionariusza zdrowotnego oraz badanie i rozmowę z lekarzem, które mają na celu potwierdzenie możliwości oddania krwi.