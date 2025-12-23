Osoby, które są przesądne, 24 grudnia w Wigilię powinny znać przesądy, które warto znać, by powodziło im się w nowym roku. Co zatem należy robić, by mieć spokojny kolejny rok?

Wigilijne przesądy - znasz je?

Łuska z karpia w portfelu, sianko pod obrusem, dwanaście potraw -to kilka powszechnie znanych rytuałów, ale jest ich znacznie więcej. Jeden przepis jest szczególny, bo dotyczy szczęścia finansowego w 2026 roku.

Wigilia i święta Bożego Narodzenia będą w tym roku w środę, czwartek i piątek. To magiczny okres, która jest pełen przesądów i tradycji. Warto podczas kolacji spróbować wszystkich potraw i łuskę z karpia włożyć do portfela. Ale jest też mniej znany przesąd, który można wypróbować w tym roku.

Świąteczne przesądy. Wsuń monetę pod talerz, a będziesz bogaty

W Wigilię przed tym, jak zasiądziesz się do stołu, połóż pod talerzem monetę. Powinna się ona znajdować na obrusie bezpośrednio pod naczyniem, z którego będziesz jeść.

Do przesądów warto użyć monety jednogroszowej. Ale można użyć też innych nominałów. Należy wyciągnąć ją dopiero gdy, zakończy się kolacja wigilijna. To ma przyciągnąć bogactwo i pieniądze.

