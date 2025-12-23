We wtorek 23 grudnia premier Donald Tusk odwiedził placówkę Straży Granicznej w Bobrownikach. Wraz z nim na granicę przyjechał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Podczas konferencji poinformowali o zakończeniu kolejnego etapu modernizacji zabezpieczeń na wschodniej granicy.

Nowoczesne sensory i drony

Przy rzece Świsłocz i Istoczanka zamontowano pięć wież obserwacyjnych wyposażonych w nowoczesne sensory oraz drony. Na jednej z wież utworzono właśnie pierwszy klaster systemu antydronowego. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że technologia będzie służyć do ochrony polskiego terytorium. To jedna z pięciu tego typu wież obserwacyjnych, które powstały w ostatnich miesiącach. Podczas konferencji minister Kierwiński poinformował, że klaster zostanie uruchomiony już w styczniu.

Służba na granicy w Wigilię

Premier odebrał meldunek od dowódców wojska, Straży Granicznej i policji. Jak przekazał, w wieczór wigilijny na granicach polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej służbę będzie pełniło ponad 4 tys. żołnierzy oraz kilkaset funkcjonariuszy SG i policji. Kierwiński przypomniał, że w ostatnich latach na wzmocnienie polskiej granicy rząd przeznaczył ponad 2 mld zł. Dodał, że w przyszłym roku będą kolejne inwestycje m.in. w ramach programu modernizacji służb podległych MSWiA czy programu „SAFE”. - Tylko do SG trafi prawie 2,5 mld zł - zaznaczył Kierwiński. Zapewniał, że granice są bezpieczne i szczelne.