Właściciele setek tysięcy budynków w Polsce muszą przygotować się na spore wydatki. Zgodnie z harmonogramem, azbest musi całkowicie zniknąć z polskiego krajobrazu do 31 grudnia 2032 roku. Eternit jest bezpieczny tylko wtedy, gdy leży nienaruszony. W momencie kruszenia, łamania lub cięcia uwalnia niewidoczne gołym okiem włókna. Wraz z wdychanym powietrzem dostają się one do płuc, powodując po latach groźne nowotwory. Dlatego samodzielne usuwanie dachu jest surowo zabronione i grożą za to srogie kary.

Na co dostaniesz pieniądze, a za co zapłacisz?

System wsparcia w 2026 roku jest podzielony. Warto wiedzieć, gdzie kończy się pomoc państwa, a zaczyna Twój własny wydatek. Większość samorządów realizuje programy, które pokrywają demontaż płyt azbestowych przez certyfikowaną firmę, pakowanie i transport niebezpiecznego ładunku, koszt utylizacji na specjalistycznym składowisku.

W 2026 roku nie istnieje program, który kupi Ci nowy dach. Za łaty, kontrłaty, membranę oraz nowe pokrycie (np. blachodachówkę) musisz zapłacić z własnej kieszeni. To właśnie ten koszt budzi największą frustrację wśród mieszkańców, których nie stać na nagły remont za kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak legalnie usunąć azbest?

Jeśli planujesz wymianę dachu, musisz trzymać się sztywnych procedur prawnych Jako właściciel musisz przeprowadzić "Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Prace może wykonać tylko firma z uprawnieniami i przeszkolonymi pracownikami. Wykonawca musi zgłosić prace do Inspektoratu Pracy, Nadzoru Budowlanego oraz Sanepidu co najmniej 7 dni przed startem. Miejsce prac musi być oznakowane tablicami ostrzegawczymi, a pracownicy muszą używać środków ochrony indywidualnej.

Gdzie szukać oszczędności? Ulgi i programy

Choć nie ma bezpośrednich "prezentów" na nowy dach, możesz skorzystać z pośrednich form wsparcia. Możesz odliczyć wydatki na nowy dach od podatku dochodowego (PIT), o ile wymiana jest częścią termomodernizacji budynku. Program "Czyste Powietrze" pozwala uzyskać środki na ocieplenie dachu, ale nie na samo jego pokrycie. Warto połączyć te prace, by otrzymać zwrot za izolację termiczną. Niektóre bogatsze gminy oferują dodatkowe fundusze celowe – warto sprawdzić to w swoim urzędzie miasta lub gminy.