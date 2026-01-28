"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia - w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole” - poinformowała w środę stołeczna policja. Zaznaczyła, że informacja okazała się prawdziwa - znaleziono ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

Mężczyzna zabarykadował się w domu

„W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy” - dodała KSP. Na miejscu są funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiej prewencji.