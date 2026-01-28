Zoo w Łodzi po raz kolejny stawia na humor i emocje. Przez cały luty każdy chętny może wziąć udział w niecodziennej adopcji. Pracownicy zoo przygotowali karaczanymadagaskarskie, które czekają na nowe imiona. Wybór należy do Ciebie – możesz wpisać imię osoby, o której chcesz jak najszybciej zapomnieć. Akcja pomaga symbolicznie "zamknąć pewien rozdział" w życiu, a jednocześnie dostarcza niezbędnych składników odżywczych mieszkańcom Orientarium.

Ile to kosztuje?

Organizatorzy przygotowali trzy poziomy uczestnictwa, dopasowane do potrzeb i zasobności portfela darczyńców:

Pakiet podstawowy (50 zł): Otrzymasz elektroniczny certyfikat adopcji karaczana z wybranym przez Ciebie imieniem.

Otrzymasz elektroniczny certyfikat adopcji karaczana z wybranym przez Ciebie imieniem. Pakiet premium (150 zł): Oprócz certyfikatu i imienia, zoo prześle Ci zdjęcie dokumentujące moment, w którym insekt zostaje zjedzony przez jedno ze zwierząt.

Oprócz certyfikatu i imienia, zoo prześle Ci zdjęcie dokumentujące moment, w którym insekt zostaje zjedzony przez jedno ze zwierząt. Pakiet VIP (300 zł): To najbardziej ekskluzywna opcja. Po wcześniejszym umówieniu możesz osobiście nakarmić surykatki przygotowanym karaczanem.

Adopcje trwają od 1 do 28 lutego 2026 roku. Aby dołączyć do zabawy, wystarczy przelać odpowiednią kwotę na konto Fundacji Pangolin, wpisując w tytule wybrane imię dla insekta. Choć akcja brzmi żartobliwie, jej cel jest niezwykle poważny. Cały dochód z "karaczanowej terapii" trafia do Fundacji Pangolin. Organizacja ta finansuje ochronę zagrożonych gatunków na całym świecie, realizując projekty m.in. w Wietnamie i Brazylii.

"Masz exa? Mamy karaczana. A surykatka już czeka…" – zachęca Fundacja w swoich mediach społecznościowych.