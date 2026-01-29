Halina Kowalska to gwiazda serialu "Alternatywy 4"

Halina Kowalska zapisała się w pamięci widzów rolą śpiewaczki w kultowym serialu "Alternatywy 4" w reżyserii Stanisława Barei. Można ją było również zobaczyć w filmie "Nie lubię poniedziałku".

Z kim prywatnie związana była gwiazda "Alternatywy 4"?

Prywatnie Halina Kowalska związana była z Włodzimierzem Nowakiem. W młodości zakochali się w sobie bez pamięci i spędzili razem resztę życia. Mieliśmy prawie po 18 lat, kiedy się poznaliśmy. Zaczepił mnie, gdy szłam z koleżanką po ulicy, i zapytał, czy może dołączyć. Zgodziłam się. Usiedliśmy w parku na ławeczce i staliśmy się parą. Ja mu od razu powiedziałam: „Nie dotkniesz mnie, chyba że zostanę twoją żoną”. Szybko się oświadczył. Dwa miesiące brakowało do tych 18 lat, więc musieliśmy zaczekać. Byłam w niego zapatrzona i całe życie byłam mu wierna - mówiła aktorka w programie "Gwiazdy w Skolimowie".

Mąż zostawił gwiazdę "Alternatywy 4" z ogromnymi długami

W 2020 roku para zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tam spędzili swoje kolejne lata. W listopadzie 2021 roku to właśnie w tym miejscu wzięli ślub kościelny. Cztery miesiące po tej uroczystości Włodzimierz Nowak zmarł.

Gwiazda serialu "Alternatywy 4" nie tylko straciła ukochanego, ale dowiedziała się, że zostawił jej długi, z którymi nie potrafiła sobie poradzić. Aktorka nie była w stanie ich spłacić. Mąż był chory i zaciągnął pożyczkę w wysokości 30 tys. zł, a ja muszę to teraz spłacić. Nie powiedział mi o naszych problemach finansowych. Nie chciał mnie martwić. Kochał mnie. Boję się, że może wkroczyć do mnie komornik i zabierze mi wszystkie moje pamiątki po mężu i rodzicach, które są bliskie mojemu sercu - opowiadała Halina Kowalska.

Gwiazda "Alternatywy 4" ma problemy ze zdrowiem

Gwiazda serialu "Alternatywy 4" z powodu problemów finansowych podupadła na zdrowiu. Przestała wychodzić ze swojego pokoju, zaczęła mieć problemy z pamięcią. Obecnie, jak dowiedział się "Super Express", przebywa w szpitalu domu opieki w Skolimowie. Jej stan jest bardzo poważny. Nie poznaje nikogo i gaśnie.