Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, przedstawił najnowsze, alarmujące dane. Od 1 września 2025 roku do 1 lutego 2026 roku z powodu grypy zmarło w Polsce 1061 osób. Choć ta liczba budzi grozę, jest ona o ponad 470 przypadków niższa niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy osób starszych. To właśnie w grupie wiekowej powyżej 50. roku życia lekarze odnotowują najwięcej zgonów oraz najcięższe przypadki wymagające pobytu w szpitalu.

Szczyt zachorowań na grypę przed nami

Wirus nie odpuszcza. Obecnie wskaźnik zachorowań wynosi blisko 397 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. To wynik wyższy niż najwyższy punkt ubiegłorocznego sezonu (365,5). Dr Grzesiowski podkreśla, że szczyt fali zachorowań tradycyjnie trwa do marca. Czy jest już za późno na szczepienie? Zdecydowanie nie. Organizm potrzebuje od 10 do 14 dni na wytworzenie tarczy ochronnej. Dostępna szczepionka chroni przed czterema typami wirusa. W przypadku dominującego w tym sezonie podtypu A(H3N2), jej skuteczność wynosi od 50 do 70 proc. Dotychczas zaszczepiło się około 2,2 mln Polaków, głównie seniorów.

Ciekawym zjawiskiem w obecnym sezonie jest wpływ przerw w nauce na statystyki. Dane z portalu ezdrowie pokazują, że w województwach, które w styczniu miały ferie zimowe, liczba przypadków grypy jest wyraźnie niższa. Zamknięte szkoły ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa wśród dzieci, co przekłada się na mniejszą liczbę zachorowań w całych regionach.

Grupy ryzyka. Kto powinien uważać najbardziej?

Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazuje konkretne grupy, które powinny niezwłocznie rozważyć szczepienie:

Dzieci do 14. roku życia oraz dorośli po 50-tce.

oraz Kobiety w ciąży.

Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia.

Pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele oraz personel placówek opieki.

Jak chronić się na co dzień? Zalecenia Sanepidu

Leki i szczepionki to nie wszystko. Sanepid przypomina o prostych zasadach, które mogą uratować zdrowie. Aby ograniczyć transmisję wirusa, należy często myć ręce i zakrywać usta podczas kaszlu, zachować dystans (minimum 1,5 m) i nosić maski w dużych skupiskach ludzi, zostać w domu przez 5-7 dni w razie wystąpienia objawów, wybierać pracę zdalną, jeśli pracodawca daje taką możliwość.