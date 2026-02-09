Izba warszawska niezmiennie podejmuje działania mające zapewnić radcom i radczyniom prawnym jak najlepsze warunki wykonywania zawodu, a samemu zawodowi - większą rozpoznawalność. Silna pozycja radcy prawnego w społeczeństwie budowana jest m.in. przez strategiczne partnerstwa z liderami opinii i ekspertami w dziedzinie informacji prawnej.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z INFOR wzmocni nasze działania poprzez unikatowe doświadczenia w obszarze organizacji wydarzeń oraz treści eksperckich, a prawdziwa wartość tej współpracy będzie widoczna we wspólnym dostarczaniu ważnych informacji. Jednocześnie INFOR zyska w nas partnerów merytorycznych w obszarach prawa biznesu - cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Nawiązana współpraca zwiększy słyszalność radców prawnych jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego. - podkreśliła r. pr. Anna Sękowska Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Strony zadeklarowały współpracę przy tworzeniu treści eksperckich, artykułów i materiałów informacyjnych oraz komentarzy, współorganizację wybranych wydarzeń, w tym webinarów i debat.

INFOR i OIRP w Warszawie łączą siły. Strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji prawnej

Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Radcowie prawni to dla INFOR i Dziennika Gazety Prawnej ważna i wymagająca grupa czytelników. Zacieśnienie relacji pozwoli nam lepiej dopasować ofertę merytoryczną do ich potrzeb i tworzyć treści, które realnie wspierają ich w codziennej pracy - mówi Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR PL S.A.

Plany współpracy są naprawdę obiecujące - od wspólnych podcastów, przez większą obecność radców prawnych na naszych łamach i w serwisach, po partnerstwo przy wydarzeniach ważnych zarówno dla INFOR, jak i dla warszawskiego samorządu radców prawnych - dodaje Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

Już wkrótce będziemy informować o naszych wspólnych inicjatywach.