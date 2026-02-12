Ceny pączków w dyskontach i supermarketach (Oferty 2026)

W 2026 roku sieci handlowe kontynuują agresywną walkę o klienta, stosując mechanizmy promocji wielosztukowych. Cena jednostkowa pączka w popularnych marketach jest najniższa w całym roku.

Biedronka: Cena podstawowa pączka z nadzieniem wieloowocowym to 0,39 zł przy zakupie minimum 12 sztuk. W ofercie "paczka 24 sztuk" cena spada do rekordowych 5 groszy za sztukę. Pączki typu donut z polewą kosztują od 1,99 zł do 2,49 zł.

Lidl: Sieć oferuje pączki z nadzieniem różanym w cenie 0,89 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Przy większych zamówieniach (24 sztuki) cena spada do 0,15 zł. Produkty premium z linii Deluxe (np. z pistacją) kosztują 3,49 zł.

Auchan: Klasyczny pączek z cukrem pudrem kosztuje 0,95 zł. W ofercie rodzinnej (opakowanie 10 sztuk) cena za całość wynosi 7,90 zł.

Kaufland: Pączek z powidłami śliwkowymi dostępny jest w cenie 0,99 zł za sztukę bez konieczności kupowania wielopaków.

Ceny pączków w tradycyjnych cukierniach i rzemieślniczych piekarniach

W małych, osiedlowych piekarniach oraz renomowanych cukierniach ceny odzwierciedlają wzrost kosztów pracy oraz energii, który nastąpił na początku 2026 roku.

Pączek klasyczny (róża, marmolada): Od 4,50 zł do 7,50 zł.

Pączek z nadzieniem alkoholowym (np. adwokat): Od 6,00 zł do 9,00 zł.

Pączek z pistacją lub owocami egzotycznymi: Od 12,00 zł do 18,00 zł.

Właściciele piekarni podkreślają, że cena powyżej 5 złotych jest obecnie progiem rentowności przy zachowaniu naturalnych składników, takich jak masło, żółtka jaj i prawdziwa konfitura.

Ile kosztują pączki u gwiazd? Słodki Słony i inne marki premium

Najwięcej emocji budzą co roku ceny w lokalach prowadzonych przez znane osobistości świata gastronomii. W 2026 roku odnotowano kolejny wzrost cen w segmencie luksusowym. Cennik w cukierni "Słodki Słony" (Magda i Lara Gessler):

Pączek z konfiturą różaną: 25,00 zł za sztukę.

Pączek z nadzieniem malinowym: 25,00 zł za sztukę.

Pączek z czekoladą i śliwką: 26,00 zł za sztukę.

Faworki (opakowanie 500g): 130,00 zł.

Dla porównania, w 2021 roku pączek w tym samym miejscu kosztował 11 zł, co oznacza wzrost o ponad 120 proc. w ciągu pięciu lat. Ciekawostka: W restauracji "U Fukiera" pączki są nieco tańsze niż w Słodkim Słonym i kosztują ok. 21 zł za sztukę.

Dlaczego pączki są droższe? Analiza kosztów 2026

Mimo że cena mąki w hurcie spadła o około 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, cena końcowa pączka w wielu miejscach wzrosła. Składa się na to kilka czynników:

Płaca minimalna: Kolejna waloryzacja wynagrodzeń od stycznia 2026 roku podniosła koszty operacyjne piekarni o około 4-6 proc. Ceny jaj: W czwartym kwartale 2025 roku odnotowano znaczący wzrost cen jaj (o 15 proc.), które są kluczowym składnikiem ciasta drożdżowego. Energia: Choć ceny gazu ustabilizowały się, koszty dystrybucji energii elektrycznej dla przedsiębiorców pozostają na wysokim poziomie. Tłuszcze: Cena tradycyjnego smalcu, na którym smażone są pączki rzemieślnicze, wzrosła o 8 proc. rok do roku.

Jak spalić jednego pączka?

Przeciętny pączek ma około 300-400 kcal. Jeśli po dzisiejszym obżarstwie dopadną Cię wyrzuty sumienia, oto jak możesz je spalić: