Ceny pączków w dyskontach i supermarketach (Oferty 2026)
W 2026 roku sieci handlowe kontynuują agresywną walkę o klienta, stosując mechanizmy promocji wielosztukowych. Cena jednostkowa pączka w popularnych marketach jest najniższa w całym roku.
- Biedronka: Cena podstawowa pączka z nadzieniem wieloowocowym to 0,39 zł przy zakupie minimum 12 sztuk. W ofercie "paczka 24 sztuk" cena spada do rekordowych 5 groszy za sztukę. Pączki typu donut z polewą kosztują od 1,99 zł do 2,49 zł.
- Lidl: Sieć oferuje pączki z nadzieniem różanym w cenie 0,89 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Przy większych zamówieniach (24 sztuki) cena spada do 0,15 zł. Produkty premium z linii Deluxe (np. z pistacją) kosztują 3,49 zł.
- Auchan: Klasyczny pączek z cukrem pudrem kosztuje 0,95 zł. W ofercie rodzinnej (opakowanie 10 sztuk) cena za całość wynosi 7,90 zł.
- Kaufland: Pączek z powidłami śliwkowymi dostępny jest w cenie 0,99 zł za sztukę bez konieczności kupowania wielopaków.
Ceny pączków w tradycyjnych cukierniach i rzemieślniczych piekarniach
W małych, osiedlowych piekarniach oraz renomowanych cukierniach ceny odzwierciedlają wzrost kosztów pracy oraz energii, który nastąpił na początku 2026 roku.
- Pączek klasyczny (róża, marmolada): Od 4,50 zł do 7,50 zł.
- Pączek z nadzieniem alkoholowym (np. adwokat): Od 6,00 zł do 9,00 zł.
- Pączek z pistacją lub owocami egzotycznymi: Od 12,00 zł do 18,00 zł.
Właściciele piekarni podkreślają, że cena powyżej 5 złotych jest obecnie progiem rentowności przy zachowaniu naturalnych składników, takich jak masło, żółtka jaj i prawdziwa konfitura.
Ile kosztują pączki u gwiazd? Słodki Słony i inne marki premium
Najwięcej emocji budzą co roku ceny w lokalach prowadzonych przez znane osobistości świata gastronomii. W 2026 roku odnotowano kolejny wzrost cen w segmencie luksusowym. Cennik w cukierni "Słodki Słony" (Magda i Lara Gessler):
- Pączek z konfiturą różaną: 25,00 zł za sztukę.
- Pączek z nadzieniem malinowym: 25,00 zł za sztukę.
- Pączek z czekoladą i śliwką: 26,00 zł za sztukę.
- Faworki (opakowanie 500g): 130,00 zł.
Dla porównania, w 2021 roku pączek w tym samym miejscu kosztował 11 zł, co oznacza wzrost o ponad 120 proc. w ciągu pięciu lat. Ciekawostka: W restauracji "U Fukiera" pączki są nieco tańsze niż w Słodkim Słonym i kosztują ok. 21 zł za sztukę.
Dlaczego pączki są droższe? Analiza kosztów 2026
Mimo że cena mąki w hurcie spadła o około 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, cena końcowa pączka w wielu miejscach wzrosła. Składa się na to kilka czynników:
- Płaca minimalna: Kolejna waloryzacja wynagrodzeń od stycznia 2026 roku podniosła koszty operacyjne piekarni o około 4-6 proc.
- Ceny jaj: W czwartym kwartale 2025 roku odnotowano znaczący wzrost cen jaj (o 15 proc.), które są kluczowym składnikiem ciasta drożdżowego.
- Energia: Choć ceny gazu ustabilizowały się, koszty dystrybucji energii elektrycznej dla przedsiębiorców pozostają na wysokim poziomie.
- Tłuszcze: Cena tradycyjnego smalcu, na którym smażone są pączki rzemieślnicze, wzrosła o 8 proc. rok do roku.
Jak spalić jednego pączka?
Przeciętny pączek ma około 300-400 kcal. Jeśli po dzisiejszym obżarstwie dopadną Cię wyrzuty sumienia, oto jak możesz je spalić:
- 60 minut szybkiego spaceru,
- 30 minut intensywnego biegania,
- 45 minut jazdy na rowerze,
- 2 godziny sprzątania mieszkania.
