Bożena Dykiel ostatnio poważnie chorowała. W jednym z wywiadów aktorka wspominała, że przez długi czas bagatelizowała objawy związane z wadą serca. W 2017 r. zasłabła na planie serialu "Na Wspólnej", co skłoniło ją do zwolnienia tempa i zadbania o zdrowie. Od ponad roku nie pojawiała się już na planie produkcji - scenarzyści zdecydowali, że grana przez nią Maria Zięba wyjedzie za granicę, by opiekować się chorą siostrą. Wielu widzów liczyło, że aktorka powróci na ekran, jednak jej stan zdrowia na to nie pozwolił.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Wiadomo, kiedy i gdzie spocznie

Już wcześniej pojawiały się doniesienia o państwowym charakterze uroczystości pogrzebowych Bożeny Dykiel. Rzeczniczka Związku Artystów Scen Polskich, Ludwika Sieczkowska, przekazała "Faktowi", że zarówno pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki, jak i Bożeny Dykiel, będą miały taki właśnie charakter, choć szczegóły dotyczące daty i miejsca pozostawały uzależnione od decyzji rodziny.

Informacje o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej podał ksiądz Andrzej Luter. "Pogrzeb tej wybitnej aktorki odbędzie się w środę 25 lutego. Msza święta (pogrzebowa) rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe tam o 14.00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego" - napisał na Facebooku duchowny.