"Za kilka, kilkanaście godzin może nie być możliwości ewakuacji" - dodał premier.

O opuszczenie Irany apeluje od początku roku polskie MSZ

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Zarejestruj się w systemie https://odyseusz.msz.gov.pl. To realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" - napisano na X resortu dyplomacji.

Iran i USA na krawędzi wojny

Portal Axios napisał w środę o sześciu okolicznościach, które świadczą o tym, że USA i Iran stoją na krawędzi wojny. Serwis wymienił wśród nich trwający od dawna spór dotyczący irańskiego programu nuklearnego, zabicie tysięcy demonstrantów przez irańskie władze oraz przeświadczenie o słabości reżimu w Teheranie. "Zbliża się wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i istnieje wiele czynników sugerujących, że prezydent Donald Trump może wkrótce podjąć działania w tym kierunku" - czytamy w amerykańskim serwisie.

USA wysyłają wojsko na Azory

Amerykańska armia wysłała od wtorku na Azory około 400 żołnierzy oraz od 15 do 24 samolotów wojskowych - przekazały w środę wieczorem portugalskie media. Według lizbońskich komentatorów w związku z nagłym zwiększeniem obecności wojsk USA oraz myśliwców i innych maszyn wojskowych spodziewane jest wykorzystanie bazy militarnej Lajes na azorskiej wyspie Terceira do operacji zbrojnej. "Ta zwiększona obecność samolotów amerykańskich, w tym maszyn do tankowania samolotów, transportowych oraz myśliwców w bazie Lajes przypomina podobną operację USA z czerwca 2025 r., kiedy to Stany Zjednoczone zaatakowały obiekty nuklearne Iranu"- oceniła sytuację SIC. Z informacji SIC wynika, że od wtorku do środy przybyło na azorską wyspę Terceira dziesięć samolotów tankujących i transportowych Boeing KPC-46, cztery myśliwce F-16 Narodowej Gwardii Karoliny Południowej, a także Boeing C-17 do transportu dużych ładunków wojskowych.