Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat. Ta wybitna aktorka znana z ról w takich filmach jak "Wyjście awaryjne", "Znachor" oraz serialach "Dom", "Alternatywy 4" czy "Na Wspólnej" zmarła 12 lutego br.

Pogrzeb Bożeny Dykiel

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się w środę, 25 lutego. Msza pogrzebowa miała miejsce w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Podczas ceremonii nie obyło się bez skandalu.

Ksiądz przerwał kazanie i upomniał wiernych

Zaistniała sytuacja oburzyła księdza, który przerwał kazanie i upomniał wiernych. Powodem tej reakcji były dźwięki telefonów. Dzwoniły tak głośno i długo, że ksiądz zwrócił uwagę uczestnikom pogrzebu. O całej sprawie donosi "Super Express". Komuś dzwoni i ksiądz przerwał kazanie. Ludzie się oburzyli i też zwrócili uwagę - mówi informator gazety.

Tłum gwiazd na pogrzebie Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na pogrzebie nie zabrakło ludzi świata kultury i sztuki. Pojawili się m.in. Joanna Jabłczyńska, Emilia Krakowska, Zbigniew Buczkowski, Mieczysław Hryniewicz, Anna Guzik czy Allan Starski.