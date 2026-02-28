Polacy coraz częściej wybierają produkty, które dają im poczucie kontroli, bezpieczeństwa i realnego wpływu na zdrowie – wynika z analiz prowadzonych przez firmę YouGov.

Koszyki z zakupami: teraz widać troskę o zdrowie

Zmiany w stylu życia Polaków oraz w ich decyzjach zakupowych stają się coraz bardziej wyraźne. Jak pokazują dane firmy YouGov, tylko w ciągu jednego roku z całkowitego zakupu alkoholi mocnych zrezygnowało ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych..

Zmiany te są szczególnie zauważalne na rynku alkoholi wysokoprocentowych, ale dotyczy on również piwa. Spada zarówno penetracja tych kategorii, jak i wolumen zakupów, a 16 proc. konsumentów twierdzi, że zamierza dalej ograniczać ich spożycie.

– To sygnał, że konsumenci coraz częściej rezygnują z trunków alkoholowych nie tylko okazjonalnie, lecz także długoterminowo. Nabywcy coraz świadomiej podejmują decyzje zakupowe, a alkohol, szczególnie mocny, coraz częściej przestaje być oczywistym elementem codziennych i towarzyskich okazji – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający w YouGov.

Reklama

Zawartość koszyków z zakupami: izotoniki i energetyki zamiast alkoholu

Reklama

Jednocześnie dynamiczne zmiany notuje rynek funkcjonalnych napojów bezalkoholowych. Dane YouGov pokazują ponad 16-procentowy wzrost zakupów napojów izotonicznych i energetyków. Rośnie także penetracja, czyli dotarcie do konsumentów, które w przypadku tej kategorii przekroczyło już 50 proc.

– Dla wielu konsumentów produkty te stają się alternatywą dla alkoholu, zwłaszcza w sytuacjach związanych z aktywnością, pracą czy intensywnym trybem życia. Nabywcy coraz częściej poszukują rozwiązań, które wspierają wydolność i koncentrację, a jednocześnie – w ich przekonaniu – nie wiążą się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Żywność funkcjonalna to obecnie szybko rosnąca grupa produktów wzmacniających poczucie dbania o zdrowie. To zupełnie inna filozofia konsumpcji niż ta, którą obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu – wyjaśnia Szymon Mordasiewicz.

Zakupy w koszykach i zdrowie: artykuły bez dodatku cukru

Odejście od alkoholu to tylko jeden z przejawów rosnącej troski o zdrowie. Zmniejsza się także tolerancja dla cukru. Polskie gospodarstwa domowe coraz wyraźniej wpisują się w ogólnoeuropejski trend jego ograniczania. Aż 42 proc. badanych deklaruje, że chce dalej redukować spożycie cukru, a 47 proc. zapowiada ograniczenia konsumpcji czekolady i innych słodyczy.

– Warto dodać, że już 6 proc. gospodarstw domowych wybiera alternatywne rozwiązania, takie jak zamienniki czy produkty o obniżonej zawartości cukru. Te dane udowadniają, że konsumenci coraz częściej analizują składy produktów i podejmują decyzje w oparciu o długofalowy wpływ na zdrowie. Cukier przestaje być niewidzialnym składnikiem. Dziś konsumenci chcą wiedzieć, co dokładnie piją i jedzą, oraz jaki ma to wpływ na ich organizm – podkreśla Szymon Mordasiewicz.

Wszystkie te zmiany wpisują się w rosnącą potrzebę bezpieczeństwa i kontroli, która – jak pokazują dane firmy YouGov – jest obecnie jedną z najważniejszych potrzeb konsumenckich w obszarze żywności i napojów.

Zmiana sposobu żywienia, kontrolowanie kaloryczności posiłków oraz świadome wybieranie produktów o wyższej i wysokiej zawartości białka stają się codziennością – a jednocześnie pozostają obszarem o dużym potencjale wzrostu. Sam segment produktów wysoko białkowych dociera dziś do ponad 80 proc. gospodarstw domowych i aktywnie rośnie, notując wzrost wartości sprzedaży blisko 40 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

– To już nie są jedynie hasła marketingowe, lecz konkretne oczekiwania wobec producentów i marek. Konsumenci poszukują prostych składów, jasnej komunikacji i produktów, które realnie wspierają ich codzienne funkcjonowanie. Dlatego tak ważne jest, aby producenci i detaliści byli świadomi tych zmian i odpowiednio dostosowywali swoją ofertę oraz sposób komunikacji do nowych realiów rynkowych – dodaje Szymon Mordasiewicz.