Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie w czwartek 12 marca dokładnie o godzinie 10:56. Z przekazanych informacji wynikało, że dym wydobywa się z obiektu położonego tuż przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 na stołecznym Bródnie.

Spłonęły pojazdy

Szybko ustalono, że źródłem zagrożenia jest poziom -2 w bloku mieszkalnym przylegającym do centrum handlowego. Żywioł strawił zaparkowany tam motocykl, hulajnogę oraz dwa pomieszczenia piwniczne. Gęsty dym błyskawicznie wypełnił przestrzeń, budząc niepokój wśród osób przebywających w kompleksie. Strażacy błyskawicznie stłumili ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenianiu się na wyższe kondygnacje. Służby potwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń.

Sprawą pożaru zajęła się policja

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane - ich ustaleniem zajmie się policja. Akcja gaśnicza została zakończona.