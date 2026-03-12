Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie w czwartek 12 marca dokładnie o godzinie 10:56. Z przekazanych informacji wynikało, że dym wydobywa się z obiektu położonego tuż przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 na stołecznym Bródnie.
Spłonęły pojazdy
Szybko ustalono, że źródłem zagrożenia jest poziom -2 w bloku mieszkalnym przylegającym do centrum handlowego. Żywioł strawił zaparkowany tam motocykl, hulajnogę oraz dwa pomieszczenia piwniczne. Gęsty dym błyskawicznie wypełnił przestrzeń, budząc niepokój wśród osób przebywających w kompleksie. Strażacy błyskawicznie stłumili ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenianiu się na wyższe kondygnacje. Służby potwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń.
Sprawą pożaru zajęła się policja
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane - ich ustaleniem zajmie się policja. Akcja gaśnicza została zakończona.
