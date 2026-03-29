Rafał Główczyński od kilku tygodni bierze udział w 3. sezonie programu "The Traitors. Zdrajcy". Jego udział w tym formacie TVN wywołał sporo kontrowersji. Ksiądz znany jest również z sieci. To tam prowadzi kanał "Ksiądz z Osiedla", na którym porusza sprawy dotyczące wiary.

W jednym z nagrań, które niedawno zamieścił, opowiedział o tym, co trafia do koszyków wielkanocnych Polaków a co tak naprawdę nie powinno się w nim znaleźć. Których potraw i napojów nie powinno się do niego wkładać?

Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole- wylicza ksiądz Główczyński.

Ksiądz z osiedla radzi, czego nie wkładać do święconki

Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy - wyjaśnia Ksiądz z Osiedla.

Na zamieszczonym w sieci nagraniu wytłumaczył także, że nie zajączek a baranek powinien trafić do wielkanocnego koszyka. To symbolizuje Chrystusa, który jako baranek ofiarny oddał życie za grzechy całego świata - powiedział. Wymienił również pokarmy, które do święconki trafić powinny.

"To też jest bardzo fajny pomysł"

Niektórzy wkładają też ciacho, np. babkę wielkanocną. To też jest bardzo fajny pomysł, to symbol umiejętności ludzkich ofiarowanych Bogu. Niektórzy dorzucają jeszcze chrzan jako symbol krzepy, siły i odwagi, którą wykazał się Chrystus, wodę, jako nawiązanie do chrztu i pieprz jako symbol ziół, które spożywali Izraelici podczas pobytu na pustyni - mówi ksiądz Główczyński.