Wypadek na drodze krajowej nr 8

Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w niedzielę rano auto osobowe zderzyło się z ciężarówką w Wilkowie Wielkim koło Niemczy na drodze krajowej nr 8.

Blokada trasy, wyznaczono objazdy

W wypadku zginęły trzy osoby. Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami – przekazał dyżurny.

Jak poinformował na antenie TVP Info asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, służby otrzymały informację o tragicznym wypadku około 6.40 rano.

Ofiary to 27-latka i dwóch pasażerów

Mamy tam niestety trzy ofiary śmiertelne. To 27-latka kierująca samochodem marki Volkswagen i dwóch pasażerów. Również 52-latek kierujący ciągnikiem marki Scania został przekazany pod opiekę medyków – mówił asp. sztab Dutkowiak.