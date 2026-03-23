Jak przekazał PAP asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem w miejscowości Graniczna Wieś.

Zatrzymanie sprawcy

Mężczyźni brali udział we wspólnym polowaniu.

Myśliwy, który oddał śmiertelny strzał, został zatrzymany.

Śledztwo prokuratorskie

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, zabezpieczono ślady. Trwa śledztwoprokuratorskie, które ma na celu wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – powiedział asp. Kościuk.

Dodał, że w trosce o dobro prowadzonego postępowania śledczy nie udzielają więcej informacji w tej sprawie.

Oświadczenie PZŁ

Do tragicznego zdarzenia odniósł się Polski Związek Łowiecki, który wyraził gotowość do współpracy z organami ścigania.

"Jako organizacja zrzeszająca osoby wykonujące legalne polowania i uprawnione do posiadania broni, podkreślamy, że bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi" – napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie związku.

PZŁ poinformował też, że złożył zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego zdarzenia. Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne.