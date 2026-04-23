Dziennik Gazeta Prawana logo

Kierowcy odczują zmiany? Orlen podniósł ceny diesla i benzyny

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:05
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Orlen podniósł w czwartek hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 73 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 51 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w środę, w hurcie Orlenu olej Ekodiesel staniał, a benzyna Eurosuper 95 zdrożała. Po podwyżce piątkowe ceny na stacjach będę wyższe.

Ceny paliw w hurcie - 23 kwietnia

Według cennika hurtowego koncernu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 5 tys. 989 zł za metr sześc., czyli o 73 zł więcej niż dzień wcześniej, z kolei benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 284 zł za metr sześc., czyli 51 zł więcej niż dzień wcześniej.

W środę Orlen obniżył hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 37 zł, do 5 tys. 916 zł za metr sześc. i jednocześnie podniósł hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 21 zł, do 5 tys. 233 zł za metr sześc.

Pierwsza podwyżka diesla od dłuższego czasu

W przypadku oleju napędowego Ekodiesel czwartkowa podwyżka ceny w hurcie Orlenu jest pierwszą od dłuższego czasu - w ubiegłym tygodniu paliwo to taniało tam pięć razy, a w tym tygodniu dwa razy, także we wtorek o 151 zł, do 5 tys. 953 zł za metr sześc.

Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na piątek: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Czym jest cena maksymalna i kto ją ustala?

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

CPN dłużej niż do końca kwietnia

W środę minister finansów Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyraził przekonanie, że program „Ceny Paliwa Niżej” zostanie wydłużony i będzie obowiązywał podczas majówki - przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa obowiązują do końca kwietnia. Domański dodał, że „ministerstwo jest technicznie przygotowane” do przedłużenia programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Droższa ropa naftowa

W środę w USA na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkowały o 3,25 proc. do 92,58 dolarów za baryłkę, rosły też futures na czerwiec w przypadku ropy na Brent - o 3 proc. do 101,46 dolarów za baryłkę.

W czwartek, jak informują maklerzy, notowania ropy powiększają wzrosty. To już 4. sesja ze zwyżkami notowań tego surowca. Baryłka ropy WTI w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 94,12 dolarów - wyżej o 1,25 proc.; z kolei baryłka ropy Brent na ICE także w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 103,07 dolarów - więcej o 1,14 proc.

Według maklerów, rynki na świecie liczą na dostawy ropy z USA, aby nieco zrekompensować zakłócenia w transporcie surowca z Zatoki Perskiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ropa naftowacena benzynycena paliwa
Powiązane
Ceny ropy znów w górę. "Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie"
Ceny ropy znów w górę. "Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie"
KLM
Ceny paliwa szybują, dziesiątki odwołanych lotów. Kryzys coraz bliżej
Termial 1 - panorama w nocy. Fot. Changi Airport Group
Nie wszystkie paliwa objęte CPN. Ceny biletów lotniczych tylko rosną
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKierowcy odczują zmiany? Orlen podniósł ceny diesla i benzyny »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
"Sortownia"
Polski serial podbił streaming i telewizję. Finałowy odcinek
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Mocny serial nie budzi żadnych zastrzeżeń
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj