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Chwile grozy podczas obrad Sejmu. Na sali obrad zasłabła posłanka

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 16:58
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Katarzyna Piekarska
Posłanka KO Katarzyna Piekarska zasłabła w sali obrad Sejmu/PAP
Posłanka zasłabła w czwartek na sali plenarnej Sejmu. Do zdarzenia doszło podczas przerwy w bloku głosowań proceduralnych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej podeszła do ław zajmowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystce natychmiast udzielono pomocy.

Poselski projekt przewidujący od lipca 2027 r. zakaz używania niektórych fajerwerków, m.in. małych wyrzutni i petard, wróci do prac w komisji sejmowej. Posłowie podczas środowego drugiego czytania zgłosili do niego poprawki. Kluby PiS i Konfederacji chcą odrzucenia projektu w całości. Posłanka Katarzyna Piekarska (KO), prezentująca sprawozdanie z prac Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt nad projektem, podkreśliła, że zakaz będzie dotyczył jedynie osób fizycznych. Zaznaczyła, że fajerwerki szkodzą nie tylko zwierzętom, ale również ludziom – m.in. tym ze spektrum autyzmu. Podczas przerwy między głosowaniami Piekarska podeszła do ław PiS.

Katarzyna Piekarska prezentowała projekt ustawy, a potem podeszła do ław PiS

Po ogłoszeniu krótkiej przerwy Katarzyna Piekarska opuściła swoje miejsce i skierowała się w stronę ław posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na nagraniu z transmisji obrad widać, jak przedstawicielka KO prowadzi ożywioną rozmowę z politykami opozycji. Po chwili posłanka nagle upada do tyłu. Zgromadzeni wokół parlamentarzyści natychmiast zareagowali i zaczęli udzielać jej pomocy. Wokół posłanki zebrało się kilkanaście osób, część próbowała ją ocucić i wachlowała ją. Po chwili w stronę ław sejmowych ruszyli również funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Po udzieleniu pomocy Katarzyna Piekarska została wyprowadzona z sali obrad przy wsparciu polityków oraz Straży Marszałkowskiej. Na nagraniu widać, jak osoby znajdujące się w pobliżu pomagają jej opuścić salę.

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Katarzyna Piekarska choruje na raka

Katarzyna Piekarska zmaga się z rakiem piersi. Diagnozę poznała w 2022 r. Otwarcie mówi o chorobie. Namawia kobiety do regularnych badań. Choć wydawało się, że chorobę udało się pokonać, w listopadzie 2025 roku doszło do nawrotu, w wyniku którego polityczka przeszła operację mastektomii. Wiosną 2026 roku poinformowała o kolejnej niepokojącej diagnozie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmkatarzyna piekarskaposłanka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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