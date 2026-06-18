Chwile grozy podczas obrad Sejmu. Na sali obrad zasłabła posłanka

Poselski projekt przewidujący od lipca 2027 r. zakaz używania niektórych fajerwerków, m.in. małych wyrzutni i petard, wróci do prac w komisji sejmowej. Posłowie podczas środowego drugiego czytania zgłosili do niego poprawki. Kluby PiS i Konfederacji chcą odrzucenia projektu w całości. Posłanka Katarzyna Piekarska (KO), prezentująca sprawozdanie z prac Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt nad projektem, podkreśliła, że zakaz będzie dotyczył jedynie osób fizycznych. Zaznaczyła, że fajerwerki szkodzą nie tylko zwierzętom, ale również ludziom – m.in. tym ze spektrum autyzmu. Podczas przerwy między głosowaniami Piekarska podeszła do ław PiS.

Katarzyna Piekarska prezentowała projekt ustawy, a potem podeszła do ław PiS

Po ogłoszeniu krótkiej przerwy Katarzyna Piekarska opuściła swoje miejsce i skierowała się w stronę ław posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na nagraniu z transmisji obrad widać, jak przedstawicielka KO prowadzi ożywioną rozmowę z politykami opozycji. Po chwili posłanka nagle upada do tyłu. Zgromadzeni wokół parlamentarzyści natychmiast zareagowali i zaczęli udzielać jej pomocy. Wokół posłanki zebrało się kilkanaście osób, część próbowała ją ocucić i wachlowała ją. Po chwili w stronę ław sejmowych ruszyli również funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. Po udzieleniu pomocy Katarzyna Piekarska została wyprowadzona z sali obrad przy wsparciu polityków oraz Straży Marszałkowskiej. Na nagraniu widać, jak osoby znajdujące się w pobliżu pomagają jej opuścić salę.

Katarzyna Piekarska choruje na raka

Katarzyna Piekarska zmaga się z rakiem piersi. Diagnozę poznała w 2022 r. Otwarcie mówi o chorobie. Namawia kobiety do regularnych badań. Choć wydawało się, że chorobę udało się pokonać, w listopadzie 2025 roku doszło do nawrotu, w wyniku którego polityczka przeszła operację mastektomii. Wiosną 2026 roku poinformowała o kolejnej niepokojącej diagnozie.