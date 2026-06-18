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Trump przegrał wojnę i przegrał negocjacje. Iran może przegrać pokój

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:58
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Donald Trump, Iran
Trump przegrał wojnę i przegrał negocjacje. Iran może przegrać pokój/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump przegrał zarówno wojnę, jak i negocjacje mające na celu jej zakończenie. Ale jeśli Teheran przesadzi, może stracić pokój, który po tym nastąpi - ocenił w czwartkowym komentarzu magazyn "Foreign Affaris”.

Jeśli Iran zostanie zaatakowany, zamknie cieśninę

Zdaniem magazynu choć Theran był w lutym bezprecedensowo słaby, to po 40 dniach wojny i dwóch miesiącach chwiejnego zawieszenia broni Republika Islamska wyszła z tego "nienaruszona, ośmielona i uzbrojona w nowy środek odstraszania: kontrolę nad cieśniną Ormuz”, którą sekretarz stanu USA Marco Rubio nazwał irańską "ekonomiczną bronią jądrową”. Świat rozumie teraz, że jeśli Iran zostanie zaatakowany, zamknie cieśninę, zakłócając światowe rynki energii.

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Zawarte w środę porozumienie zapewni bezpieczny, darmowy przepływ statków handlowych przez cieśninę na okres 60 dni, podczas gdy Iran i USA będą dążyć do określenia powojennej administracji cieśniny. Ja przypomniał magazyn Iran jasno dał do zrozumienia, że zamierza nałożyć nowe ograniczenia i opłaty na statki handlowe po zakończeniu okresu negocjacji. Główny negocjator Iranu, przewodniczący parlamentu Mohammad Ghalibaf, powiedział wprost, że „cieśnina Ormuz nigdy nie powróci do poprzedniego stanu” i „oczywiście będziemy pobierać opłaty w zamian za świadczone przez nas usługi”.

Zrozumiałe jest, dlaczego takie porozumienie mogłoby kusić Iran. Kraj poniósł ogromne straty gospodarcze podczas wojny i pragnie wzmocnić swój wizerunek silnego państwa - podkreślił „Foreign Affaris”. Jeżeli jednak Teheran będzie chciał zachować status quo, które nie otwiera w pełni cieśniny Ormuz dla całego ruchu morskiego bez opłat zagrozi to podważeniem nowej zdolności Iranu do odstraszania i zwiększy prawdopodobieństwo powrotu konfliktu.

"Ognisko powojennej niestabilności"

"Mogłoby to trwale zachwiać globalną żeglugą i przyspieszając światowe wysiłki na rzecz znalezienia alternatywnych szlaków, obniżyć koszty, jakie ponoszą przeciwnicy Iranu w związku z wybuchem przyszłej wojny. Cieśnina Ormuz mogłaby zatem stać się ogniskiem powojennej niestabilności. I tak jak Trump przecenił swoją przewagę strategiczną, rozpoczynając wojnę, Teheran może być gotowy popełnić ten sam błąd teraz, gdy wojna się zakończyła” - zakończył „Foreign Affaris”.

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Źródło PAP
Tematy: IranDonald Trumpporozumienie
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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