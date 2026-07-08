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Niemiec odwiedził polski park po 22:00. "Nie mogę uwierzyć”

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
51 minut temu
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Niemiec odwiedził polski park po 22:00. "Nie mogę uwierzyć”/Shutterstock
Bezpieczeństwo w polskich miastach zaskoczyło niemieckiego twórcę internetowego. YouTuber znany jako "Freiformation" opublikował nagranie z wieczornego spaceru po polskim parku. Był mocno zaskoczony.

Niemiecki YouTuber odwiedził Polskę i postanowił sprawdzić, jak wygląda życie w naszym kraju po godzinie 22:00.

Niemiec odwiedził polski park po 22:00

W materiale wideo autor zwraca uwagę na swobodną i bezpieczną atmosferę, która panowała w miejscu publicznym mimo późnej pory. Widok młodych kobiet spacerujących samotnie czy rodzin z małymi dziećmi korzystających z uroków parku po godzinie 22:00 był dla niego wyjątkowym doświadczeniem.

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Jest po godzinie 22.00. Mijają mnie młode kobiety, rodziny z dziećmi, ludzie spacerują i uprawiają sport. Wydaje się, że to absolutna normalność - mówi na nagraniu twórca.

Youtuber był pod ogromnym wrażeniem braku zagrożeń, które w jego ocenie stały się codziennością w Niemczech. Jak zauważa, w Polsce nikt nie zaczepia spacerujących kobiet, a rodzice z pełnym spokojem pozwalają dzieciom na zabawę w parku. Nawet dziecko bawi się piłką, podczas gdy mama spokojnie siedzi obok. Park miejski jest czysty i bezpieczny - relacjonuje.

Porównanie z Niemcami: Co zrobiliśmy z naszej ojczyzny?

Punktem wyjścia do szerszej refleksji autora jest sytuacja w jego własnym kraju. Według YouTubera, w niemieckich miastach wiele kobiet unika samotnych spacerów po zmroku, a często zabezpiecza się gazem pieprzowym. Ta drastyczna różnica w poczuciu bezpieczeństwa wywołała u niego smutną konkluzję. Właśnie przyjechałem z Niemiec i ledwo mogę pojąć tę normalność. Co, proszę, zrobiliśmy z Niemiec? Co zrobiliśmy z naszej ojczyzny?” - pyta retorycznie autor nagrania.

Wideo w ciągu zaledwie kilku dni zyskało ogromną popularność, (ponad pół miliona wyświetleń) stając się zarzewiem dyskusji o bezpieczeństwie publicznym w Europie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaturystaniemiec
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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