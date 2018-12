Prof. Dębski był ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Był znanym zwolennikiem prawa do wyboru kobiety do decydowania o własnym ciele. Uważał, że projekt zaostrzenia przepisów aborcyjnych to ograniczenie ich praw. Wielokrotnie mówił, że poglądy na aborcję zmieniają się w chwili, kiedy problem zaczyna kogoś dotykać osobiście.

Profesor Romuald Dębski miał 62 lata.

PRZECZYTAJ ROZMOWĘ MAGDALENY RIGAMONTI Z WYBITNYM GINEKOLOGIEM>>>