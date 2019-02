Ksiądz Jacek Stryczek przestał być prezesem Stowarzyszenia "Wiosna" we wrześniu, a jego następcą została Joanna Sadzik. Dymisja miała związek z publikacją Onetu, z której wynikało, że założyciel stowarzyszenia oraz pomysłodawca "Szlachetnej Paczki" od lat m.in. poniżał swoich pracowników oraz stosował wobec nich szantaż emocjonalny.

Teraz, po zaledwie trzech miesiącach, podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się w poniedziałkowy wieczór, odwołana została Sadzik. Jej miejsce zajął ks. Grzegorz Babiarz, który jak podaje Onet, jest znajomym księdza Stryczka. Odwołanie Sadzik było niespodziewaną decyzją, ponieważ nikt wcześniej nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do jej pracy.

Według ustaleń portalu odwołanie odbyło się w pierwszej minucie walnego zgromadzenia. Wniosek złożyły osoby, które kojarzone są z księdzem Stryczkiem. Chwilę później zaproponowano, aby stery stowarzyszenia objął ksiądz Babiarz.

Jak się okazało, czekał on pod drzwiami sali, w której odbywało się walne zgromadzenie. Krakowska kuria o przejęciu władzy przez księdza Grzegorza Babiarza dowiedziała się po rozmowie z Onet.pl.

- Znów panuje atmosfera zagrożenia. Kilka osób się popłakało. Ksiądz odpowiada gładkimi zdaniami w kółko to samo - mówi w rozmowie z Onet.pl anonimowo jeden z pracowników uczestniczący w spotkaniu z nowym prezesem. - Wszyscy jesteśmy w szoku, tego nie da się opisać - przyznaje.

Podczas spotkania nowy prezes miał żartować, że w ogóle nie zna ks. Stryczka i nie chciał powiedzieć, od kogo dostał propozycję objęcia te funkcji. Jeden z pracowników uważa, że ta decyzja sprawi, że ambasadorzy oraz główni sponsorzy będę chcieli się wycofać ze współpracy z "Wiosną".

Oświadczenie nowego prezesa stowarzyszenie zamieściło na swojej stronie internetowej we wtorek. "W dniu 4 lutego dołączyłem do Stowarzyszenia WIOSNA, które znajduje się w momencie dużych zmian rozwojowych. Nie jest już startupem, ale dojrzałą organizacją. Obejmując funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pragnę dać WIOŚNIE spokój i stabilizację. Zdaję sobie sprawę z wyzwań, z jakimi w ostatnim czasie zmagały się Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. Za miesiąc przedstawię pierwsze efekty mojej pracy" - napisał w oświadczeniu nowy prezes.

Ks. Grzegorz Babiarz (ur. 17 września 1974 r.) to doktor telogog, przygotowuje też pracę doktorską z zakresu filozofii, jest wykładowcą akademickim. Studiował też m.in. neurobiologię i kognitywistykę. Koordynował wprowadzenie Katedry Wawelskiej do Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (Avinion 2008-2009). W latach 2012-2017 pełnił obowiązki wychowawcy i prefekta studiów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Zarządzał grupą kleryków podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pracował w wielu parafiach w Polsce, a także za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech i we Włoszech). Zna język angielski, rosyjski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, grekę i łacinę.

Ks. Grzegorz Babiarz ukończył kurs psychoterapii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest aktywnym psychoterapeutą i prowadzi swój gabinet.