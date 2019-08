To część ogólnopolskiej kampanii "BohaterON – włącz historię", która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im kartek. Projekt "Kartka dla Powstańca" jest realizowany przez Fundację Rosa oraz Fundację Sensoria.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka już po raz ósmy uczestniczy w projekcie. Akcję koordynują nauczyciele ze szkoły działającej w szpitalu przez cały rok, bez przerwy wakacyjnej. W ramach projektu mali pacjenci uczestniczą w warsztatach edukacyjnych poświęconych powstaniu.

Dzieci podczas zajęć najpierw poznają albo odświeżają sobie najważniejsze informacje historyczne. Później, wspólnie z nauczycielami, projektują i wykonują pocztówki. W ten sposób łączymy wiedzę historyczną z pracami plastycznymi. Nasi pacjenci chętnie biorą udział w tych zajęciach, dlatego w tym roku chcemy przygotować i wysłać do powstańców aż 200 pocztówek – powiedziała w środę dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Katowicach Katarzyna Zroski-Żukowska.

Dla dzieci to okazja do nawiązania międzypokoleniowego dialogu z powstańcami, którzy chętnie odpowiadają na otrzymaną od dzieci korespondencję. Podczas poprzednich edycji kampanii do pacjentów GCZD trafiło wiele podziękowań od bohaterów tamtych czasów, wszystkie bardzo emocjonalne. Bardzo wzruszyły nas Wasze słowa, pełne serdeczności i życzliwości. Nie czujemy się bohaterami. Tak zostaliśmy wychowani w przedwojennej Polsce, gdzie Ojczyzna to szacunek, obowiązek, umiłowanie – napisali do pacjentów GCZD powstańcy z DPS "Kombatant" w Warszawie.

Dla mnie jako powstańca świadomość, że młodzież pamięta o naszym wysiłku, jest bardzo cenna i krzepiąca. To, że wy, młodzi, pamiętacie tak odległą historię, to dobrze, ale proszę abyście wiedzieli, że walczyliśmy również po to, abyście wy mogli spokojnie, efektywnie i twórczo uczyć się i pracować, i powracać do zdrowia – to z kolei odpowiedź od 94-letniego Tadeusza Wolframa, ps. "Okularnik".

Akcja wysyłania pocztówek potrwa do 31 października. Niezależnie od kartek wysłanych do powstańców, najlepsze prace pacjentów GCZD wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. Zwycięskie placówki - szpitalne szkoły lub sanatoria dziecięce - otrzymają zestawy materiałów plastycznych.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.