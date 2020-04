Małopolska policja poinformowała, że zabierzowscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o agresywnym kliencie w piątek. Przebywający w sklepie mężczyzna miał zareagować agresją na uwagę ochroniarza, gdy ten zwrócił mu uwagę na konieczność zasłonięcia ust i nosa oraz używania rękawiczek.

Reklama

Klient krzyczał, używając obraźliwych słów, a następnie pokazał przypiętą do pasa kaburę z przedmiotem przypominającą broń palną; miał przy sobie także pokrowiec prawdopodobnie z nożem. Zdążył jednak opuścić sklep przed przybyciem służb.

Dzięki przekazanym informacjom i nagraniu z monitoringu szybko udało się ustalić jego personalia - okazało się, że sprawcą jest 45-latek z Krakowa.

Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie znaleźli kaburę z bronią oraz 30-centymetrowy nóż, które prawdopodobnie miał przy sobie agresor podczas zdarzenia. W mieszkaniu znajdowała się także lufa armatnia, około 50 sztuk broni czarnoprochowej różnych marek oraz 20 sztuk amunicji. Część przedmiotów została zabezpieczona do dalszych badań, bo biegły zakwestionował ich legalność.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał trzy zarzuty: kierowania gróźb w stosunku do ochroniarza w celu zmuszenia go do zaniechania swoich obowiązków, kierowania gróźb pozbawienia życia w stosunku do funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania wykonania czynności służbowych, a także znieważenia policjantów. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, a za popełnione przestępstwa grozi mu do dwóch lat więzienia.