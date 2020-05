Wiemy o tym z e-maili wysyłanych przez menedżerów spółek do szefów placówek. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło DGP, że docierają do niego sygnały o nieprawidłowościach. Najbardziej bulwersująca praktyka to rozliczanie kierowników aptek z liczby wystawionych recept farmaceutycznych. Chodzi o przypadki, gdy lek na receptę jest wydawany pacjentowi, który jej nie ma. Bo np. nie zdołał dostać się do lekarza. Jednak pacjent musi być w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Po co zmuszać szefów placówek do dużej sprzedaży leków na receptę farmaceutyczną? Bo lek jest wtedy nierefundowany, a zarobek przedsiębiorcy większy. ‒ Haniebna praktyka. Oznacza, że zdaniem osoby, która to wymyśliła, farmaceuta powinien albo sfałszować dokumenty, albo pobić pacjenta, aby ten rzeczywiście był w stanie zagrożenia zdrowia lub życia ‒ mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Kilka sieci postanowiło wykorzystać dostęp do żeli antybakteryjnych. Dziś z ich zakupem nie ma kłopotu, lecz jeszcze kilka tygodni temu był to produkt na wagę złota. Przedsiębiorcy uznali, że nie będą sprzedawać żelu samego, lecz jedynie w tzw. pakietach ochronnych. Osoba, która chciała kupić żel, musiała jednocześnie nabyć suplementy diety mające rzekomo wzmocnić odporność.

‒ Uzależnianie sprzedaży wyrobu medycznego od zakupu środka spożywczego jest bezprawne. Mam nadzieję, że inspekcja farmaceutyczna potraktuje sprawę z odpowiednią surowością ‒ wskazuje prof. Zbigniew Fijałek, kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej na WUM.

Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, zapewnia, że wierzy, iż inspekcja farmaceutyczna zadziała sprawnie. ‒ Zadanie to powinno być ułatwione, gdyż od pewnego czasu narzędzia informatyczne, którymi dysponuje polskie państwo, ułatwiają tropienie nieprawidłowości na rynku lekowym. Pierwsze działania kontrolne wobec podejrzanych transakcji są już w toku ‒ podsumowuje Cieszyński.

