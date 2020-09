Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C do 26 st.C, chłodniej w Karpatach i miejscami nad morzem od 19 st.C do 22 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na północnym wschodzie, z kierunków południowych. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie zanikające burze. W drugiej części nocy lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 15 st.C, chłodniej na Podhalu około 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, jedynie w Sudetach oraz w czasie burz wiatr okresami dość silny i silny, w porywach do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h.

W piątek na wschodzie i w centrum początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później umiarkowane i duże, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu o charakterze ciągłym, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz i w opadach ciągłych do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C, 17 st.C na zachodzie; 20 st.C, 22 st.C na północy i miejscami na południu; do 24 st.C, 26 st.C w centrum i wschodzie kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny, na południowym zachodzie w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy mały grad. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna około 26 st.C. Wiatr przeważnie słaby, podczas burz wzmagający się do umiarkowanego, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem rozpogodzenia. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z małym gradem. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65km/h.