Były prezydent Bronisław Komorowski trafił do warszawskiego szpitala - podaje "Fakt". Jak pisze tabloid, lekarze zdecydowali bowiem o przewiezieniu polityka z lokalnego szpitala w Sejnach do stolicy. Dyrektor biura byłego prezydenta zapewniła jednak w rozmowie z PAP, że stan jego zdrowia jest stabilny. Pan prezydent był wcześniej w szpitalu w Sejnach i tam lekarze w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjęli decyzję, że lepsze specjalistyczne szpitale dla tego typu pacjentów z koronawirusem są w Warszawie. Stan jest stabilny, nic się nie pogorszyło, pan prezydent jest po prostu przewożony do lepszego szpitala - powiedziała Anna Kulikowska.

Reklama

Komorowski mówił wcześniej, że nie wie, od kogo i gdzie się zaraził. To nauczka dla wszystkich, że można się zarazić zupełnym przypadkiem - mówił w rozmowie z Onetem. "Otrzymałem pozytywny wynik testu na koronawirusa. Mam objawy przypominające grypę. Obecnie przebywam na izolacji domowej. Dziękuję za słowa wsparcia i życzenia zdrowia. Dbajcie o siebie i swoich bliskich!" - napisał na Facebooku były prezydent.