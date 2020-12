W województwie dolnośląskim synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna może tam wynieść od około -1 st. C do -3 st. C, a temperatura minimalna gruntu do około -4st. C.

W województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i części województwa mazowieckiego synoptycy przewidują natomiast wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Z kolei w części województw - śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - w rejonach podgórskich przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h i osiągającego miejscami w porywach w piątek do 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.