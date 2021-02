Pożar wybuchł w sobotę wieczorem w hali przy ul. Na Załęczu.

Archiwum w ogniu

- Pożarem objęte zostało archiwum Urzędu Miasta Krakowa. W dalszym ciągu jest to trudny do ugaszenia pożar. Dostęp do budynku jest utrudniony ze względu na jego charakter i układ konstrukcyjny. W środku mamy bardzo duże nagromadzenie materiałów palnych i wąskie korytarze, co jest specyfiką archiwum - przekazał w niedzielę rano Sebastian Woźniak.

Na miejscu wciąż pracuje sztab; z przekazanych informacji wynika, że do walki z pożarem użyto już kilka ton proszku gaśniczego.