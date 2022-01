Projekt ustawy przyjęła w połowie listopada Rada Ministrów. Wzmacnia on rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, między innymi w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji miało być przeprowadzone 14 grudnia. Jednak na początku posiedzenia połączonych komisji KO złożyła wniosek o zawieszenie prac. Wniosek został przyjęty – głosowała za tym większość połączonych komisji. Wyznaczono nowy termin pierwszego czytania – styczniowy.

"Co tam, ku..."

Posłowie opozycji domagają się odrzucenia projektu podczas pierwszego czytania.

Część posłów uczestniczy w obradach komisji zdalnie. Na początku nie wiadomo było, czy wszystkim posłom, którzy mieli uczestniczyć w obradach udało się połączyć. Nie było również pewności, czy udało się zebrać kworum. W pewnym momencie podczas obrad padło o to pytanie. Atmosfera była nerwowa. "Co tam, ku..." - takie słowa dało się wyraźnie usłyszeć przez jeden z niewyciszonych mikrofonów.

W pracach komisji edukacji nie bierze udziału minister Przemysław Czarnek. Przewodnicząca komisji ogłosiła przerwę. Po niej ogłosiła, że kworum jest.

"Szkoła partyjna"

Wcześniej grupa parlamentarzystów opozycji, przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych mówiła w Sejmie, że szykowane zmiany oznaczają "powrót do PRL", bo wprowadzają "szkołę partyjną", w której podlegającej ministrowi kurator będzie decydował o wszystkim, co się w szkole dzieje. Z kolei organizacje pozarządowe, prowadzące zajęcia dodatkowe, będą praktycznie wyłączone z działalności w szkołach, bo ich działalność będzie wymagała zgody kuratora.

Minister edukacji Przemysław Czarnek pytany w Sejmie o te słowa powiedział, że "te zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością". - Gdzie tu jest powrót do PRL? - pytał minister. - Gdzie jest napisane, że organizacje pozarządowe nie będą brać udziału? - mówił.

Na uwagę, że taki będzie efekt, że to kurator będzie decydował o obecności organizacji pozarządowych, Czarnek odpowiedział: - A jaki jest powód, dla którego organizacja pozarządowa, ta czy inna, nie chce przekazać wcześniej treści, które będą przekazywała dzieciom?. Dopytywany, czy resort chce sprawować nad tym kontrolę, powiedział: - Oczywiście, bo mówimy o szkole. W szkole organem nadzoru pedagogicznego, czyli nadzoru nad tym, co jest dzieciom przekazywane, jest kurator.

- W szkole mamy dwuwładzę od wielu lat. Organ prowadzący odpowiada za prowadzenie szkoły i to jest samorząd. Organem nadzoru pedagogicznego jest kurator oświaty. Co to jest nadzór pedagogiczny? To jest nadzór nad tym, jakie treści przekazuje się dzieciom - podkreślał szef MEiN.

Komentując protesty przeciwko nowelizacji powiedział, że w Polsce za rządów PiS "można protestować jak się chce". - Widziałem wczoraj na Szucha te protesty. Kilkanaście osób przyszło, a są miliony ludzi, którzy chcą tej ustawy – mówił minister.

Propozycja nowelizacji

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizowałby zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, to mógłby wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie realizowałby zaleceń, kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Nowelizacja zmierza też do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki miałby obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje wymagałby pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

W rządowym projekcie nowelizacji znalazły się także m.in. zapisy modyfikujące dotychczasowe regulacje działalności oddziałów przygotowania wojskowego, nazywanych wcześniej klasami mundurowymi, i rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.