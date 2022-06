IMGW poinformowało, że w Chorzelowie na Podkarpaciu było nawet 36,3 st. C, w Puławach w Lubelskiem i w Borusowej w Małopolsce - 36,2 st. C, a w Rakowie w Świętokrzyskiem i w Tarnowie w Małopolsce - 36,1 st. C.

Gdzie wcześniej padały rekordy?

W Małopolsce padły też lokalne rekordy temperatury w czerwcu. IMGW podał na Twitterze, że w Nowym Sączu, gdzie dotychczas najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu 2019 roku wynosiła 34,4 st. C, w czwartek termometry pokazały 34,9 st. C. Rekordowa była też temperatura z Tarnowa, gdzie dotychczasowe maksimum z czerwca wynosiło 35,5 st. C. i było zarejestrowane w 2016 roku - przekazał IMGW.