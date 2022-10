W sobotę z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Nie będzie padało na południowym wschodzie. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce będzie dużo słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami.

Reklama

Najwięcej przejaśnień we wschodniej i centralnej Polsce. W drugiej połowie dnia w te rejony przemieści się front i strefa przelotnego deszczu. Na zachodzie będzie padało w pierwszej części dnia, natomiast w drugiej połowie się przejaśni.

Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północy, na pozostałym obszarze od 16 do 18 stopni, zaś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 19 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty do 45 km/h, wysoko w górach do 70 km/h, z kierunku południowego.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu głównie w pierwszej części nocy i głównie na północy kraju. To będą słabe opady. Mgły ograniczające widzialność do 200 metrów w północnej połowie kraju.

Temperatura minimalna od 6 stopni w kotlinach karpackich, 8 stopni na wschodzie, 11 stopni w centrum i 13 stopni na zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południa i południowego zachodu.

Reklama

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Autor: Jacek Buraczewski