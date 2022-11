Grzegorz Drewnik, wójt gminy Dołhobyczów przekazał PAP, że "wprowadzamy od dzisiaj stan żałoby w gminie”. "Uważamy, że jest to konieczna decyzja w tej wyjątkowej sytuacji. Żałoba potrwa do 19 listopada” – dodał. Jak wyjaśnił, na znak żałoby zostaną opuszczone do połowy flagi państwowe z kirem, również strona internetowa gminy przyjmie szare barwy. "Nie przewidujemy także żadnych uroczystości, imprez” – dodał wójt. Zapewnił również o pomocy rodzinom osób, które zginęły we wtorek w Przewodowie.

