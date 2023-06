Reklama

Według najnowszej prognozy synoptycznej IMGW na 23. tydzień roku gwałtowniejszych zjawisk w pogodzie możemy spodziewać się już we wtorek.

Burze w Polsce: Grad możliwy od wtorku

Wtedy to na południu kraju pojawi się zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. "Od Podkarpacia po Górny Śląsk możliwe są burze, także z gradem oraz z opadami do 20-25 mm i porywami wiatru do 70 km/h” – podał IMGW.

Prognoza pogody: Burze możliwe do końca tygodnia

Od środy do piątku pochmurnie będzie już prawie w całym kraju, a burz można spodziewać się na południu i w centrum kraju. "Miejscami burzom może towarzyszyć intensywny deszcz, porywy wiatru do 60-65 km/h oraz grad” – ostrzega IMGW.

W weekend opady deszczu będą przesuwać się bardziej na północ, jednak na południu i w centrum nadal możliwe będą burze z gradem. Lokalnie trzeba spodziewać się także porywistego wiatru i ulewnego deszczu.

Pogoda na najbliższy tydzień: Nie tylko burze. Będzie prawie 30 stopni

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że najbliższy tydzień upłynie nie tylko pod znakiem burz, ale także dość przyjemnej temperatury. W wtorek, środę, czwartek i piątek termometry na zachodzie i w centrum kraju mogą wskazywać wartości powyżej 25 stopni Celsjusza. Miejscami słupek rtęci może dojść nawet do 29. kreski.

Zimniej zrobi się w weekend – zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. W niedzielę nad morzem będzie jedynie 15-16 stopni Celsjusza. Wyższe wartości temperatury przeniosą się bardziej na wschód i południowy wschód kraju.