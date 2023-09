Reklama

Prognoza długoterminowa pogody w Europie

IMGW opublikował na Twitterze realizację modelu długoterminowego na najbliższe cztery miesiące przygotowaną przez amerykańskich naukowców z rządowego instytutu National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), zajmującego się prognozowaniem pogody, w tym ostrzeganiem przed sztormami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

NOAA prognozuje na najbliższe miesiące anomalie średniej temperatury powietrza oraz sumy opadu atmosferycznego względem lat 1991-2020. Będą one dotyczyły całej Europy, jednak najbardziej odczuwalne będą w jej środkowo-wschodniej części. Zgodnie z prognozami amerykańskiego instytutu na przełomie roku czekają tę część Europy zdecydowanie wyższe od średniej temperatury, szczególnie w listopadzie i styczniu. Będą też anomalia sum opadów. W październiku i listopadzie będzie wybitnie sucho, natomiast w grudniu i styczniu średnia suma opadów zdecydowanie ponad normę.

Prognozy pogody na październik, listopad, grudzień i styczeń

Z prognoz IMGW wynika, że w październiku i grudniu średnia temperatur oraz sumy opadów będzie w Polsce powyżej normy. Co to oznacza? Prognozowane miesiące będą cieplejsze i bardziej mokreod co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Listopadowa aura utrzyma się na normalnym poziomie, ale już w grudniu znów będzie cieplej niż średnia wieloletnia. Synoptycy przewidują też, że średnia suma opadów będzie w listopadzie i grudniu zdecydowanie ponad normę i zapowiadają bardzo mokrą końcówkę roku.

Ciepły początek roku: Styczeń ponad normą

Zdaniem IMGW styczeń 2024 będzie ciepły. Anomalia średniej temperatury względem poprzednich 30 lat wyniesie około 1,5-2 stopnie Celsjusza.

Czekają nas także anomalie w sumie opadów. Będzie bardzo mokro w całym kraju, jednak najwięcej opadów spadnie na Koszalin i Zakopane. Prognozy te nie określają jednak rodzaju opadu.