Moda na Polskę. O ile wzrosła liczba zagranicznych gości?

Jeszcze przed wakacjami Główny Urząd Statystyczny podawał, że zainteresowanie Polską tylko w pierwszych 5 miesiącach tego roku wzrosło prawie o jedną czwartą. Dla Czechów staliśmy się drugą, tańszą Chorwacją. Z Litwy, Łotwy i Słowacji, przyjechało o 50 proc. więcej gości. W czasie wakacji szczególne głośno było o arabskich turystach w Zakopanem.

Teraz, potwierdzają to nowe, już powakacyjne dane. W co piątym obiekcie noclegowym w Polsce właściciele widzą wyraźny wzrost liczby turystów z zagranicy. Są to zarówno pensjonaty i apartamenty w dużych miastach, jak i w miejscowościach nad morzem i w górach. Tak wynika z raportu portalu Nocowanie.pl

Ratunek dla branży turystycznej

Zagraniczni goście ratowali tegoroczny sezon wakacyjny w Polsce, który pod względem zainteresowania polskich turystów nie był najlepszy. Głównie przez wysoką inflację. Sprzyjała jednak pogoda, szczególnie w sierpniu i podczas wyjątkowo ciepłego września.

Jakie kraje dominowały wśród przyjezdnych? To podobnie jak wcześniej Niemcy, Czesi, Ukraińcy i Brytyjczycy. Ale na wakacje w Polsce zdecydowali się też Węgrzy, Słowacy, Skandynawowie, a nawet Hiszpanie, Amerykanie i oczywiście goście z krajów arabskich.

Co zagranicznym turystom podoba się Polsce?

Oczekiwania gości z zagranicy nie różnią się zbytnio od tego, co podczas wypoczynku cenią Polacy. Zapytani o to, co liczy się dla nich najbardziej wymieniają przede wszystkim dobre warunki do wypoczynku, ciszę i spokój.

Standardem, którego hotelarze nie mogą uniknąć jest też czystość i dobre utrzymanie obiektów. I te standardy obiekty turystyczne w Polsce w większości już spełniają.

Przyjezdni chwalą sobie również przystępne z ich punktu widzenia ceny. Przyciąga ich dobra kuchnia. Jednym z kluczowych atutów obiektów turystycznych jest także lokalizacja.

Branża turystyczna stara się o zagranicznego klienta

Gospodarze obiektów noclegowych coraz lepiej zdają sobie sprawę z konieczności zatrudniania obsługi ze znajomością języków obcych i tłumaczenia ofert reklamowych.Turyści spoza kraju doceniają coraz wyższą jakość usług turystycznych.

„Opinie zebrane przez naszych partnerów od zagranicznych gości absolutnie nie dziwią. Polskie ceny są dla Europejczyków bardzo konkurencyjne, ale to jakość bazy i jej wysoki standard są atutami wypoczynku w Polsce. Dysponujemy znaczącą liczbą stosunkowo młodych obiektów, dzięki czemu baza noclegowa w Polsce jest w lepszym stanie niż w wielu krajach za granicą” – ocenia Tomasz Zaniewski, wiceprezes Nocowanie.pl.

Jak podkreślają autorzy raportu właściciele bazy noclegowej w Polsce zabiegają o gości m.in. oferując nowoczesną infrastrukturę, inwestując w remonty i rozbudowę, a także coraz bardziej dbają o aranżację przestrzeni.