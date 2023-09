1 października wejdą w życie zmiany dotyczące opieki lekarskiej. Dla pacjentów oznacza to rozszerzony pakiet badań, na które będzie mógł skierować lekarz rodzinny i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Celem zmiany jest przyspieszenie diagnostyki chorób i zmniejszenie kolejek do specjalistów.

Jakie zmiany w przychodniach? Łatwiejszy dostęp do specjalistów

Nowe badania w koszyku lekarza rodzinnego. Na jakie badania może skierować lekarz POZ?

Nocna i świąteczna pomoc lekarska z nowymi uprawnieniami Reklama Już w niedzielę 1 października wejdzie w życie projekt rozporządzenia ministra ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zmiany, które wejdą w życie mają usprawnić diagnostykę i leczenie niektórych chorób w tym cywilizacyjnych. Są wśród nich m.in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, astma oskrzelowa, choroby serca i płuc oraz niedoczynność i guzki tarczycy. Jakie zmiany w przychodniach? Łatwiejszy dostęp do specjalistów Reklama Po 1 października pacjenci mają mieć łatwiejszy dostęp do konsultacji specjalistycznych związanych z określonymi chorobami. Są wśród nich takie specjalizacje jak kardiolog, diabetolog, alergolog, endokrynolog i specjalista chorób płuc. Celem tej zmiany jest uproszczenie kompleksowej opieki nad pacjentem w ramach przychodni POZ. Dzięki temu, nie trzeba będzie kierować pacjenta do specjalistycznej poradni. Reklama Nowe badania w koszyku lekarza rodzinnego. Na jakie badania może skierować lekarz POZ? Od 1 października w koszyku lekarza rodzinnego znajdą się nowe świadczenia. Lekarz POZ będzie mógł wypisać skierowanie m.in. na badania biochemiczne i immunochemiczne takie jak BNP (NT-pro-BNP), albuminuria (stężenie albumin w moczu), UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu), antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) czy antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH). Internista będzie mógł także zlecić badania elektrofizjologiczne takie jak EKG wysiłkowe, holter EKG 24, 48 i 72 godz., badania ultrasonograficzne takie jak USG doppler tętnic szyjnych, USG doppler naczyń kończyn dolnych oraz ECHO serca przezklatkowe. W koszyku lekarza rodzinnego znajdzie się także diagnostyka czynnościowa w postaci spirometrii i spirometrii z próbą rozkurczową oraz diagnostyka inwazyjna (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy). Nocna i świąteczna pomoc lekarska z nowymi uprawnieniami Zmiany obejmą także nocną i świąteczną pomoc lekarską. Lekarze udzielający świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzyskają uprawnienia wystawiania skierowań na badania diagnostyki laboratoryjnej. Paula Nowak