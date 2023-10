Skrócenie czasu postępowań sądowych

Nie ma twardych dowodów na to, żeby sądy po czterech latach reform działały sprawniej niż w 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło sukces, podając, że średni czas trwania postępowań sądowych spadł z 7,15 miesiąca w 2021 r. do 5,52 w I kw. 2022 r. Po pierwsze jednak, dane za I kw. 2022 r. nie są porównywalne z danymi za całe poprzednie lata (MS nie opublikował jak do tej pory danych za cały 2022 r.).

