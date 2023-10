Wybory parlamentarne. Biskup napisał list do wiernych

Ks. Przemysław Semko Koroza, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, wystosował list do współwyznawców przed wyborami parlamentarnymi. Protestancki duchowny zauważa, że w okresie kampanii wyborczej "politycy zwyczajowo prześcigają się w wyścigu do serc i umysłów wyborców. […] Wykorzystują też w sparingu z oponentami hasła, które mogą łatwo zapaść w serca i przekonać do głosowania właśnie na nich". Jak pisze ks. Koroza, "robią jednak przy tym – przynajmniej niektórzy – rzecz straszną i haniebną. Wykorzystują ludzkie nieszczęście, dramaty, chęć znalezienia bezpiecznego, spokojnego domu i życia".

Politycy straszą migrantami

W dalszej części swojego listu duchowny opisuje straszenie opinii publicznej "wizją hord zdziczałych migrantów i uchodźców, którzy tylko czekają, by nasze sielskie, szczęśliwe społeczeństwo napaść i rozerwać na strzępy".

"Nieszczęście ludzi wykorzystuje się bezdusznie, by przekonać innych ludzi, że prawdziwym dla nich zagrożeniem nie jest korupcja, niezaradność, kunktatorstwo, afery i kłamstwa, ale drugi człowiek o innym języku, kolorze skóry, czy wierze" - pisze ks. Koroza.

"Straszymy się muzułmanami"

Ewangelicki biskup przestrzega przed posługiwaniem się stereotypami i uprzedzeniami oraz przed ignorancją. Rysuje przy tym porównanie do reżimów totalitarnych, które sięgały po tego typu środki wyrazu i manipulacje.

"Hitlerowcy mówili o żydowskich złodziejach, stalinowcy zmusili resztki Polaków żydowskiego pochodzenia do emigracji, ich obciążając winą za swoją ekonomiczną nieudolność. My dziś, straszymy się muzułmanami, którzy... no właśnie, co zrobią?

Rozgrabią nasz kraj? Wymażą nasz patriotyzm i narodową świadomość?" - pyta biskup.

Lider Kościoła ewangelicko-reformowanego zaapelował o nieuleganie "retoryce nienawiści".

Czym jest Kościół ewangelicko-reformowany

Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej działa jako zorganizowana struktura od połowy XVI w. Należy do światowej rodziny Kościołów chrześcijańskich wywodzących się ze szwajcarskiego nurtu reformacji i jest członkiem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, liczącej ok. 75 mln wiernych na całym świecie oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2020 r. liczył ok. 3,2 tys. wiernych. Ustrój Kościoła ma charakter synodalno-prezbiterialny.

Na nauczanie i organizację Kościoła zasadniczy wpływ wywarły myśli Jana Kalwina (1509–1564) oraz Ulricha Zwingliego (1484–1531), a w Polsce Jana Łaskiego Młodszego (1499-1560).