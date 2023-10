Najbliższy weekend (21-22 października) miał być chłodny z temperaturą zaledwie kilku stopni. Aktualne prognozy od ECMWF udostępnione przez IMGW są jednak zgoła odmienne. Zmiany mają nadejść już w piątek 20 października. Co prawda w północnej części kraju będzie królował jeszcze chłód, ale w południowych rejonach Polski nastąpi wyraźne ocieplenie. Na Śląsku i w Małopolsce słupki rtęci mogą wskazać nawet 20 st. C.

Pogoda na weekend 21-22 października. Możliwy powrót lata

W sobotę w centralnej, zachodniej i południowej części kraju temperatura maksymalna może wynieść nawet 22 st. C. W niedzielę, na przeważającym obszarze Polski również powinno być ciepło. Maksymalna prognozowana temperatura to 19-20 st. C. na południu.

Warto jednak zaznaczyć, że wg IMGW nie wszędzie będzie ciepło. Mieszkańcy będącej polskim bastionem chłodu Suwalszczyzny raczej nie powinni chować kurtek do szafy. Na północno-wschodnich krańcach naszej ojczyzny słupki rtęci mogą pokazywać w sobotę maksymalnie 7 st. C., natomiast wniedzielę 10 st. C.

Pogoda na kolejny tydzień. Czas na typową polską jesień

Według modeli od ECMWF udostępnionych przez IMGW, w dniach 23-26 października temperatura maksymalna na terenie całego kraju powinna być mniej więcej równa. Prognozuje się około 14-15 st. C. Na zachodzie Polski możliwe jednak nawet 18 st. C.

Noce będą jednak chłodne, musimy wziąć to pod uwagę. Niemniej jednak, nie prognozuje się w kolejnym tygodniu przymrozków.